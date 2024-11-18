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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak 31 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup bir şekilde 3. sırada olan sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.