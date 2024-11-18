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Galatasaray Trabzonspor'un yıldızını istiyor! Takas + para

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor'un yıldızını istedi. Yönetim, bu transfer için takas + para formülünü devreye sokacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 11:15 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 11:15
Galatasaray Trabzonspor’un yıldızını istiyor! Takas + para

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak 31 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup bir şekilde 3. sırada olan sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kerem Demirbay. (AA)Kerem Demirbay. (AA)
TAKAS + PARA FORMÜLÜ

Son olarak Gabriel Sara'nın gelişi ile birlikte süre bulamayan bir oyuncu, Okan Buruk'tan takımdan ayrılmak üzere izin istemişti. Buruk, o ismin talebini değerlendirdi ve Trabzonspor'dan bir oyuncu ile takas etmek üzere harekete geçti.

Eren Elmalı. (AA)Eren Elmalı. (AA)
SON SÖZ ŞENOL GÜNEŞ'İN

Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom, Kerem DemirbayTrabzonspor'un genç yıldızı Eren Elmalı ile takaslamak üzere kolları sıvadı. Son şampiyon, Fırtına'ya Kerem Demirbay + 3 milyon Euro teklif sunmaya hazırlanıyor. Transferde son kararı ise Şenol Güneş verecek.

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