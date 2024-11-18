Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak 31 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup bir şekilde 3. sırada olan sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak 31 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup bir şekilde 3. sırada olan sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
TAKAS + PARA FORMÜLÜ
Son olarak Gabriel Sara'nın gelişi ile birlikte süre bulamayan bir oyuncu, Okan Buruk'tan takımdan ayrılmak üzere izin istemişti. Buruk, o ismin talebini değerlendirdi ve Trabzonspor'dan bir oyuncu ile takas etmek üzere harekete geçti.
SON SÖZ ŞENOL GÜNEŞ'İN
Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom, Kerem Demirbay'ı Trabzonspor'un genç yıldızı Eren Elmalı ile takaslamak üzere kolları sıvadı. Son şampiyon, Fırtına'ya Kerem Demirbay + 3 milyon Euro teklif sunmaya hazırlanıyor. Transferde son kararı ise Şenol Güneş verecek.