Fenerbahçe’den yeni plan! Talisca olmazsa 2 yıldız gelecek

Diğer seçenek ise Talisca ile En-Nesyri takasının gerçekleşmesi. Ancak sarı lacivertlilerin, bu senaryonun hayata geçmesi için 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın yanı sıra para da talep ettiği belirtildi.

Yönetimin En Nesyri'nin fiyatını 30 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi. İlk formül, Al-Nassr'ın bu parayı ödeyerek 27 yaşındaki forveti kadrosuna katması.

Suudi ekibi eğer Talisca 'yı vermeden En-Nesyri'yi kadrosuna katmayı tercih ederse, yönetim alternatif planı devreye sokacak. Sarı-Lacivertliler, 10 numarada ikinci aday olarak Paulo Dybala'yı belirlemişti.

Fenerbahçe 'nin transfer stratejisi, AlNassr ile devam eden görüşmelere göre şekillenecek.

Tangocu'nun Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yeni teknik direktör Ranieri, yıldız futbolcuya daha çok forma verebilir ancak yönetim, yolları ayırmayı planlıyor.

FORVETE DAVID



En-Nesyri'nin sürpriz ayrılığı halinde ise ilk hedefin Jonathan David olduğu öne sürüldü. Eldeki golcüler Dzeko ve Cenk'ten çok farklı bir stili olan Kanadalı oyuncu, atletik yönü ve dripling yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

Fanatik'in haberine göre piyasa değeri 45 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldızın Lille'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve uzatmak istemiyor.

Fenerbahçe bu sayede ocak ayında çok daha düşük bir bedelle bu transferi gerçekleştirebilir.