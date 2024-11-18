Fenerbahçe’den yeni plan! Talisca olmazsa 2 yıldız gelecek

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de gündeme bomba bir iddia düştü.
Yönetim, Talisca'yı kadroya katmak için girişimlere başlamıştı. Al-Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga, görüşmeler için önceki gün İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de gündeme bomba bir iddia düştü.
Yönetim, Talisca'yı kadroya katmak için girişimlere başlamıştı. Al-Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga, görüşmeler için önceki gün İstanbul'a geldi.
Aynı gün Suudi medyasında, Brezilyalı yıldızın sezonu takımında tamamlayacağı haberleri girildi. Öte yandan Esparraga, görüşmeler sırasında flaş bir talepte bulundu.
İKİ SENERYO VAR
Suudi ve Fas basınında yer alan haberlere göre Al-Nassr, Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek istediğini sarı lacivertlilere bildirdi. Bu sürpriz gelişmenin ardından pazarlıklarda iki formül gündeme geldi.
Fenerbahçe, Faslı yıldız için yaz döneminde Sevilla'ya 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti.
Yönetimin En Nesyri'nin fiyatını 30 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi. İlk formül, Al-Nassr'ın bu parayı ödeyerek 27 yaşındaki forveti kadrosuna katması.
Diğer seçenek ise Talisca ile En-Nesyri takasının gerçekleşmesi. Ancak sarı lacivertlilerin, bu senaryonun hayata geçmesi için 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın yanı sıra para da talep ettiği belirtildi.
TALISCA OLMAZSA ONLAR GELECEK
Fenerbahçe'nin transfer stratejisi, AlNassr ile devam eden görüşmelere göre şekillenecek.
Suudi ekibi eğer Talisca'yı vermeden En-Nesyri'yi kadrosuna katmayı tercih ederse, yönetim alternatif planı devreye sokacak. Sarı-Lacivertliler, 10 numarada ikinci aday olarak Paulo Dybala'yı belirlemişti.
Tangocu'nun Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yeni teknik direktör Ranieri, yıldız futbolcuya daha çok forma verebilir ancak yönetim, yolları ayırmayı planlıyor.
İtalyan medyası da Dybala'nın ayrılık kararı aldığını yazdı. Yönetim, 10 numara transferinde odağını 30 yaşındaki oyuncuya çevirebilir.
FORVETE DAVID
En-Nesyri'nin sürpriz ayrılığı halinde ise ilk hedefin Jonathan David olduğu öne sürüldü. Eldeki golcüler Dzeko ve Cenk'ten çok farklı bir stili olan Kanadalı oyuncu, atletik yönü ve dripling yeteneğiyle ön plana çıkıyor.
Fanatik'in haberine göre piyasa değeri 45 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldızın Lille'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve uzatmak istemiyor.
Fenerbahçe bu sayede ocak ayında çok daha düşük bir bedelle bu transferi gerçekleştirebilir.