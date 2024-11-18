Vincenzo Montella Karadağ’ı tuzak gördü Roma için net cevap verdi

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile oynayacağı son maç öncesinde, A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu , önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Karadağ maçının zorluklarına dikkat çekerek, "Bu maç bir tuzak. Farklı zorluklarla karşılaşacağız ve bunları aşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Montella, takıma olan güvenini yineleyerek asıl hedeflerinin A Ligi'ne yükselmek olduğunu vurguladı. Roma iddialarıyla ilgili soruları ise net bir şekilde yanıtladı; "Türkiye'de olmaktan mutluyum". Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle Karadağ maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Çalhanoğlu, "Bu maçta takımımla sahada olamayacağım için üzgünüm. Ancak hepimizin hedefi A Ligi'ne yükselmek ve bu hedef için takım arkadaşlarıma güvenim tam" dedi.

Vincenzo Montella (AA)

VINCENZO MONTELLA'DAN ROMA İÇİN MESAJ

"Hesap yapmamız gerekirse iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek istiyoruz A liginde. C liginde başlamıştı serüven. Şu an B'deyiz. İyi de gidiyoruz. Bundan sonrası için de iyi gitmek istiyoruz. Zor bir maçımız var. Tüm maçlarını kaybetse de çok mücadele eden ve pozisyon bulan bir Karadağ karşımızda. Kazanma zihniyeti ile maçlara çıkıyoruz. Kendimize bakarak ilerlemek istiyoruz"

"Eksiklerimiz var. Abdülkerim cezalı. Hakan'ın da sakatlığı mevcut. Üzüntülüyüz. Hakan, Avrupa'nın hangi kulübünde oynarsa oynasın dengeleri değiştirebilecek bir isim. Ancak elimizdeki tüm oyuncular kaliteli ve bize yardımcı olabileceklerdir."

"Sizin göreviniz hoca olarak eleştirilerden etkilenmemek ve varsa eleştirilerden takımı uzak tutabilmektir. Herkesi memnun etmeye çalışmıyorum. Öyle olsa hocaya gerek kalmazdı diye düşünüyorum."

"Konsantrem tamamen yarınki maçla alakalı. Hak ettiğimiz bir noktaya getirdi. Geçen maç başarabilrdik ama yarına kaldı. Sonrasında birkaç ay ara olacak. Biz de futbolcularımızı takip etmeyi sürdüreceğiz Daha önce benimle çalışmayan futbolcuları da çağırıyorum. Bu bir mesaj olmalı. İleride büyük hedeflerimiz var."

"Futbolda çok spekülasyon var. Burada olduğum için çok mutluyum. Zaman zaman eleştiriler oluyor ancak mutluyum (Gülerek). Bir gün ayrılık olursa ilk bilen başkanımız olur. Geldiği günden bu yana çok güzel bir ilişkimiz var ve her şeyi konuşabiliyoruz. Çok benzer düşüncelerimiz de var"