SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Vincenzo Montella Karadağ'ı tuzak gördü Roma için net cevap verdi

Uluslar Ligi'ndeki son maçında Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam zorlu randevuyu tuzak olarak değerlendirip farklı zorlukları aşmaları gerektiğini söyledi. Roma iddialarına yönelik sorulara net yanıt vererek Türkiye'de mutlu olduğunu belirtti. Deneyimli futbolcu ise sakatlığı nedeniyle oynayamamasının yanı sıra A ligine yükselmek istediklerini dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 19:31 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 20:23
Vincenzo Montella Karadağ’ı tuzak gördü Roma için net cevap verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile oynayacağı son maç öncesinde, A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Karadağ maçının zorluklarına dikkat çekerek, "Bu maç bir tuzak. Farklı zorluklarla karşılaşacağız ve bunları aşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Montella, takıma olan güvenini yineleyerek asıl hedeflerinin A Ligi'ne yükselmek olduğunu vurguladı. Roma iddialarıyla ilgili soruları ise net bir şekilde yanıtladı; "Türkiye'de olmaktan mutluyum". Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle Karadağ maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Çalhanoğlu, "Bu maçta takımımla sahada olamayacağım için üzgünüm. Ancak hepimizin hedefi A Ligi'ne yükselmek ve bu hedef için takım arkadaşlarıma güvenim tam" dedi.

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

VINCENZO MONTELLA'DAN ROMA İÇİN MESAJ

"Hesap yapmamız gerekirse iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek istiyoruz A liginde. C liginde başlamıştı serüven. Şu an B'deyiz. İyi de gidiyoruz. Bundan sonrası için de iyi gitmek istiyoruz. Zor bir maçımız var. Tüm maçlarını kaybetse de çok mücadele eden ve pozisyon bulan bir Karadağ karşımızda. Kazanma zihniyeti ile maçlara çıkıyoruz. Kendimize bakarak ilerlemek istiyoruz"

"Eksiklerimiz var. Abdülkerim cezalı. Hakan'ın da sakatlığı mevcut. Üzüntülüyüz. Hakan, Avrupa'nın hangi kulübünde oynarsa oynasın dengeleri değiştirebilecek bir isim. Ancak elimizdeki tüm oyuncular kaliteli ve bize yardımcı olabileceklerdir."

"Sizin göreviniz hoca olarak eleştirilerden etkilenmemek ve varsa eleştirilerden takımı uzak tutabilmektir. Herkesi memnun etmeye çalışmıyorum. Öyle olsa hocaya gerek kalmazdı diye düşünüyorum."

"Konsantrem tamamen yarınki maçla alakalı. Hak ettiğimiz bir noktaya getirdi. Geçen maç başarabilrdik ama yarına kaldı. Sonrasında birkaç ay ara olacak. Biz de futbolcularımızı takip etmeyi sürdüreceğiz Daha önce benimle çalışmayan futbolcuları da çağırıyorum. Bu bir mesaj olmalı. İleride büyük hedeflerimiz var."

"Futbolda çok spekülasyon var. Burada olduğum için çok mutluyum. Zaman zaman eleştiriler oluyor ancak mutluyum (Gülerek). Bir gün ayrılık olursa ilk bilen başkanımız olur. Geldiği günden bu yana çok güzel bir ilişkimiz var ve her şeyi konuşabiliyoruz. Çok benzer düşüncelerimiz de var"

Vincenzo Montella Karadağ maçını kazanarak A ligine yükselmek istediklerini söyledi (AA)Vincenzo Montella Karadağ maçını kazanarak A ligine yükselmek istediklerini söyledi (AA)

"Yarınki maça konsantre olmalıyız. Tuzak maç olarak da görebilirsiniz. Farklı zorluklar ve aşmamız gereken olaylar var. Tek düşüncemiz bu maç"

"Hocalığımda yollarımızın kesiştiği çok fazla isim var. O sezon Jovetic ve Savic çok iyi bir dönem geçirmişti. Marko'nun da öyle olacağını düşünüyordum. Mirkovic de yine teknik heyette. Savicevic de çok büyük bir futbolcuydum. Onları yeniden görmek harika"

"Arda Güler ve tüm futbolcularımızın oynamalarını istiyorum. Çünkü seviye farkı hissediliyor. Umarım daha fazla oynama şansı bulabilir orada. Dünyanın en büyük kulübünde."

"Benim konsantrasyonum tamamen yarınki maçla ilgili. Bu başarıyı yaşama hayali son maça kaldı. Bu maçtan sonra birkaç ay ara olacak ve biz de oyuncularımızı takip edeceğiz. Milli aralar geldiğinde ben hep fazladan oyuncu çağırıyorum takıma, benimle daha önce çalışmamış oyuncuları çağırıyorum. Bu, herkesi takip ettiğimize dair kanıt olmuştur diye düşünüyorum. İleride çok büyük hedeflerimiz var."

"Futbolda çok fazla spekülasyon oluşur. Ben burada olduğum için çok mutluyum ve burada sevildiğimi düşünüyorum. Bazen basın beni eleştirse de... Şaka tabii ki. Herhangi bir şekilde bir gün ayrılık olursa bunu ilk bilen insan başkanımız olur. Geldiğinden beri çok güzel bir ilişkimiz var, her şeyi konuşabiliyoruz ve aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyoruz. Herkesin gönlü rahat olsun."

"Bu konuyu (Roma ile ilgili iddialar) artık kapatmamız gerektiğini düşünüyorum, daha fazla konuşmamalıyız. Yarınki maça odaklanmalıyız çünkü tuzak dolu, zor bir maç olacak."

"Bir milli takım hocası olarak oyuncularımın takımlarında fazlasıyla oynamasını isterim. Oyuncular takımlarında devamlı olarak oynamadıklarında seviye farkı maalesef anlaşılıyor. Arda da umarım daha fazla oynar Real Madrid'de. Arda bunu orada başarabilirse... Biliyorsunuz, Real Madrid dünyanın en büyük kulübü."

Hakan Çalhanoğlu (AA)Hakan Çalhanoğlu (AA)

HAKAN ÇALHANOĞLU: DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İSTİYORUZ

"Inter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama yarın maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım geri geldi, çok ciddi bir durum yok. Yırtığım yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım."

"Galler maçında iyi oynadık ama kazanamadık. En önemlisi kaybetmemekti ve kaybetmedik. İnşallah arkadaşlarımız yarın kazanarak ülkeye döner, ben de Milano'ya mutlu dönerim."

"11 yıllık A Milli Takım kariyerim var. Mutluluğu gördüm, her şeyi gördüm. C Ligi'ni gördüm, inşallah A Ligi'ni de görürüm. EURO'dan sonra takımda büyük bir birliktelik var, herkes birbirini sayıyor, seviyor. 45 günlük bir kamp geçirdik ve kimse kimseye saygısızlık yapmadı. Hocamız sayesinde oldu bu. Onun iletişimi sayesinde oldu. Bir ara Roma'ya gitme dedikoduları vardı, biz ona 'Burada kalacaksın' dedik. Herkes onu çok seviyor ve sahip çıkıyor. A Ligi'ni hak ettiğimizi düşünüyorum ve yarın için arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

"Savicevic'e düşünceleri için teşekkür ederim, övgü almak her zaman güzeldir. Benim nasıl bir kariyer yaptığımı gördüğü için bu sözleri söylüyordur. Çok teşekkür ederim güzel sözleri için"

"Benim yaşadıklarımı onlar yaşamasın diye uğraşıyorum. Ben milli takımda hep eleştiriler yaşadım. Kardeşlerim diyeyim, kardeş kelimesini çok seviyorum. Ben milli takımda olduğum sürece hep onları korumaya çalışacağım ve onları destekleyeceğim. Ben sorumluluk almayı seviyorum. Hepsini çok seviyorum çünkü bana değer veriyorlar, saygı duyuyorlar. Kaptanlığımdan ziyade insanlığımla onlara değer vermeye çalışıyorum. Sahanın içinde kalmalarını sağlamaya çalışıyorum çünkü bunun mental olarak ne kadar önemli olduğunu biliyorum."

"Futbolculuğumuzla değil sadece, kişiliğimizle de örnek olmaya çalışıyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel, birliğimiz çok iyi. Biz A Ligi'ne çıkıp güçlü takımlarla oynamak istiyoruz. Onlarla oynadığınız zaman ne seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Uluslar Ligi'nden sonra Dünya Kupası hayalimiz var, o bizim en büyük hedefimiz. Yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz."

"Karadağ'ı küçümsememek gerek, Samsun'da iyi mücadele ederek bizi zor duruma soktular. Jovetic, çok kaliteli bir oyuncu ve Karadağ için çok önemli bir oyuncu. Onunla Inter'de oynadım hatırladığım kadarıyla. Ancak tabii ki zor bir durum, Karadağ'da kalite eksikliği olduğunu düşünüyorum. O yüzden onun için zor olacak ama kaptanlığını iyi yapıyor."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Bebek katili Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Duruşmanın ilk gününden detaylar... Kim ne söyledi? Ne kadar ceza isteniyor?
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G20’de dünyaya ’Gazze’ mesajı: Derhal kalıcı ateşkes
Türk Telekom
Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mourinho’nun yıldızı Türkiye yolunda! Şu an sadece geçimini sağlıyor
Ebru Eroğlu ve 3 teğmene tebligat gitti! MSB’den kılıçlı korsan yemin açıklaması: Disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz
DEM Parti’ye terör baskını: Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltında
Real Madrid çıldırdı! Davinson için dev rakam
Askeri harekat öncesi arka kapı diplomasisi! Ankara - Şam hattına takoz koyanlar kim? Başkan Erdoğan’dan Esad’a tarihi uyarı
ABD’nin füze kararı sonrası tansiyon yükseldi! Rusya Gerginlikte yeni aşama deyip Ukrayna’yı vurdu: Odesa savaş alanına döndü
Milli yıldız Fenerbahçe yolunda!
Fenerbahçe’den yeni plan! Talisca olmazsa 2 yıldız gelecek
Biden füze desteğiyle Trump’ın kucağına savaş bombası mı bırakıyor? Kremlin açıkladı: Ukrayna değil ABD saldırısı sayarız
EMEKLİ ZAMMINA 4 TAHMİN | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kurluya zam hesabı
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Son gün ne zaman? Bakanlıktan açıklama geldi!
SON DAKİKA