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Gürcistan çıkarması! Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş 3 ismi canlı izledi

Gürcistan’dan stoper Lochoshvili ve orta saha Kiteishvili’yi izleyen Güneş, Ukrayna’dan ise Shaparenko’yu göz hapsine aldı. Güneş’in raporuna göre hareket edilecek.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Gürcistan çıkarması! Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş 3 ismi canlı izledi

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Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun onayıyla, futbolun başına tek sorumlu olarak getirilen teknik direktör Şenol Güneş transfer çalışmalarına erken başladı. Önceki gün Gürcistan ile Ukrayna arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçını canlı olarak izleyen teknik direktör Güneş, özellikle üç oyuncuyu yakından takip etti.

Ev sahibinde Cremonose'den stoper Luka Lochoshvili ve Sturm Graz'dan ofansif orta saha Otar Kiteishvili'yi izleyen tecrübeli teknik adam, Ukrayna'dan da Dinamo Kiev forması giyen 10 numara Mykola Shaparenko'yu izledi. 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta üç isim de herhangi bir skor katkısı sağlayamazken, Shaperenko 64'üncü dakikada oyundan çıktı. Kiteishvili ise takımı adına sahanın en iyi isimlerinden birisi olmayı başardı. Üç oyuncunun da kulüpleriyle sözleşmeleri devam ederken, Trabzonspor'un şu an bir transfer girişimi yapmayacağı, teknik ekibin birçok ismi izledikten sonra karar vereceği ve ardından direkt hamlelere girişileceği ifade ediliyor.

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