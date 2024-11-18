Galatasaray sol kanat transferinde Jesper Karlsson’u gözüne kestirdi!

Ara transfer döneminde ilk olarak kanat bölgesini takviye etmek isteyen Galatasaray yönetimi bu kez hızlı adımlar atıyor. Sezon başında transferde geç kalındığı için eleştiriler alan Sarı-Kırmızılılar bu kez kolları erken sıvamış durumda.

Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği Jhon Arias için Fluminense ile görüşmelerini sürdüren yönetim, B planını da belirledi.

Jesper Karlsson (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

HAYAL KIRIKLIĞI

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Jesper Karlsson'la ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro'ya AZ Alkmaar'dan İtalya'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu Bologna'da beklentileri karşılayamadı. Geçen sezon Serie A'da 7 maçta 345 dakika forma giyebilen ve gol katkısı veremeyen Karlsson bu sezon da şu ana kadar 5 karşılaşmada oynayabildi. 187 dakikada 1 kez ağları havalandıran İsveçli yıldız 2022-23 sezonunda Alkmaar formasıyla dikkat çekmişti.