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Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Bartuğ Elmaz kiralık gidecek

Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da geçiren Bartuğ Elmaz, devre arasında yeniden kırmızı beyazlı takımın yolunu tutabilir. Sivasspor yönetiminin Kadıköy'deki Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı- lacivertli yönetimle bu konuda görüşme yaptığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 12:35 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 12:35
Fenerbahçe’de ayrılık kararı! Bartuğ Elmaz kiralık gidecek

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Fenerbahçe'de süre almakta zorlanan genç oyuncu Bartuğ Elmaz için karar verildi.

Sarı lacivertli yönetim, gelişimini sürdürebilmesi için Bartuğ'u kiralık olarak göndermeye karar verdi.

Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da geçiren Bartuğ Elmaz, devre arasında yeniden kırmızı beyazlı takımın yolunu tutabilir.

Bartuğ Elmaz. (AA)Bartuğ Elmaz. (AA)

KADIKÖY'DE GÖRÜŞME YAPILDI

Sivasspor yönetiminin Kadıköy'deki Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı- lacivertli yönetimle bu konuda görüşme yaptığı ortaya çıktı.

21 yaşındaki oyuncu teklifi yeniden kabul ederse kiralık olarak transfer gerçekleşecek.

Marsilya'dan 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer eidlen Bartuğ Elmaz, bu sezon 3 maçta 46 dakika süre alabildi.

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