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Liverpool'dan Orkun Kökçü için dev teklif!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Orkun Kökçü'yü transfer etmek istediği belirtildi. Mirror'da yer alan haberde, Benfica'nın 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Orkun Kökçü'yü 80 milyon euroya bırakabileceği iddia edildi.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 14:09 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 14:09
Liverpool’dan Orkun Kökçü için dev teklif!

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Liverpool'un takibinde olan Orkun Kökçü, Kırmızılar'ın teknik direktörü Arne Slot ile de oldukça yakın.

Feyenoord döneminde teknik direktörlüğünü yapan Slot hakkında "Babam gibidir." açıklamasını yapan Kökçü için Liverpool, Benfica ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu. (AA)Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu. (AA)

Mirror'da yer alan haberde, Benfica'nın 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Orkun Kökçü'yü 80 milyon euroya bırakabileceği iddia edildi.

Liverpool'un bu rakamı vermeyi kabul etmesi durumunda Orkun Kökçü, bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

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