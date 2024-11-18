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ÖZEL | Mourinho'dan Oğuz Aydın kararı! Göze girmeyi başardı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun bir dönem ilgilendiği Oğuz Aydın'ı sezon başında kadrosuna katmıştı. Ancak neredeyse hiç süre bulamayan ve kulübeye hapsolan Oğuz'un devre arasında takımdan ayrılması planlanıyordu. Ancak Jose Mourinho, Zenit maçı sonrası karar değiştirdi.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 09:36 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 09:36
ÖZEL | Mourinho’dan Oğuz Aydın kararı! Göze girmeyi başardı

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Sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Oğuz Aydın şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Zenit ile Kadıköy'de oynanan hazırlık maçında sağ kanatta forma giyen milli futbolcu performansıyla hem taraftarların hem de teknik direktör Jose Mourinho'nun beğenisini kazandı.

Oğuz Aydın. (AA)Oğuz Aydın. (AA)
TAKIMDA KALACAK

Daha önce yönetimin Portekizli hoca ile yaptığı görüşmelerde, gelişiminin sürmesi adına Oğuz'un ara transferde kiralık gönderilmesi üzerinde duruluyordu.

Oğuz Aydın Zenit maçında sağ bek oynadı. (AA)Oğuz Aydın Zenit maçında sağ bek oynadı. (AA)
FARKLI POZİSYONLARDA DENENECEK

Ancak Zenit maçı sonrası kesin kararın devre arasına bırakıldığı öğrenildi. Mourinho'nun Oğuz'dan farklı pozisyonlarda yararlanmayı düşündüğü öğrenildi.

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