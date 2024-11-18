ÖZEL | Mourinho’dan Oğuz Aydın kararı! Göze girmeyi başardı

Sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Oğuz Aydın şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Zenit ile Kadıköy'de oynanan hazırlık maçında sağ kanatta forma giyen milli futbolcu performansıyla hem taraftarların hem de teknik direktör Jose Mourinho'nun beğenisini kazandı.