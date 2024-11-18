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Youssef En-Nesyri coştu bir kere! Fas Lesotho: 7-0 MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, milli maçlardaki performansıyla göz doldurdu. Fas'ın Lesotho'yu 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan 27 yaşındaki forvet, ağları havalandırmayı başardı. Ayrıca Sofyan Amrabat da asiste imza attı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 00:19 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 00:44
Youssef En-Nesyri coştu bir kere! Fas Lesotho: 7-0 MAÇ SONUCU

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2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak üzere oynadığı grup maçlarının sonuncusuna çıkan Fas, Lesotho'yu evinde ağırladı. Gruptaki 5 maçını da kazanarak karşılaşmaya formalite olarak çıkan Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri'nin ülkesi mücadeleyi 7-0 kazandı.

Fas'a galibiyeti getiren golleri Brahiz Diaz (3), Soufiane Rahimi (2), Youssef En-Nesyri ve Ismael Saibari kaydetti.

Müsabakada Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı Sofyan Amrabat da 90 dakika forma giydi ve Saibari'nin golünde asist yapan isim oldu.

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