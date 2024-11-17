Victor Osimhen Galatasaray’da kalabilir! İşte o neden

Bu sezonun en spekteküler transferi olarak Galatasaray'a kiralanan Vİctor Osimhen ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Kiralandığı İtalya ve Premier Lig heyecanının yaşandığı İngiltere'nin yanı sıra Fransa'da çpl sayıda haber manşetlere taşınıyor.
Bu sezonun en spekteküler transferi olarak Galatasaray'a kiralanan Vİctor Osimhen ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Kiralandığı İtalya ve Premier Lig heyecanının yaşandığı İngiltere'nin yanı sıra Fransa'da çpl sayıda haber manşetlere taşınıyor.
TÜRKİYE KARİYERİ RÜYA GİBİ
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Türkiye kariyerine ayak bastıktan sonra gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Çıktığı 9 maçta 8 kez ağları sarstı. 4 de gol pası verdi.
Özellikle Tottenham karşısındaki yüksek formu nedeniyle Avrupa devlerinin iştahını daha da kabarttı.
3 ÜLKEDEN TALİBİ VAR
Napoli'de artık geleceği parlak görünmeyen Victor Osimhen'in yaz aylarında takımdan ayrılması bekleniyor. Her ne kadar devre arası transfer için iddialar çıksa da Galatasaray yıldız oyuncusunu bırakmaya niyetli değil.
25 yaşındaki forvet için Manchester United, Arsenal, Chelsea, Newcastle United Milan, Juventus ve PSG devrede. Sayının daha da artması bekleniyor.
GELECEĞİ MERAK KONUSU
Victor Osimhen her ne kadar "Kontratım sezon sonunda bitiyor" transfer iddialarının önünü tıkamaya çalışsa da Ocak ayı için birçok kulübün girişimde bulunması muhtemel. Burada önemli olan yıldız futbolcunun niyeti.
Napoli'de forma giymediği için 3. takım kuralına takılmayacak Osimhen için İtalyan temsilcisinin Cimbom ile anlaşması da gerekecek.
MERTENS KOZU!
İtalyan medyası, Victor Osimhen'in takımda kalabilmesi için Dries Metens'in baş rol oynayabileceğini yazdı. Belçikalı futbolcunun hem Osimhen'e hem de kulübe yakın olması nedeniyle bu kozun kullanılacağı iletildi. Ayrıca deneyimli forvetin İstanbul'daki yeni projelere açık ve kabul etmeye istekli olduğu yazıldı. Ancak Napoli'nin talebindeki ısrarın aşağı çekilmesinin zor olacağı dile getirildi. Aurelio De Laurantiis'in de en az zararla yıldız futbolcuyu satmak istediği ifade edildi.
İşte o haber...