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Victor Osimhen Galatasaray'da kalabilir! İşte o neden

Trendyol Süper Lig'i sallayan performansının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de adından söz ettiren Victor Osimhen için birçok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların dev forveti için kariyerini Türkiye'de sürdürebileceği yönünde bir değerlendirme yapıldı ve en önemli etken ortaya konuldu. Ayrıca sürecin çok zor olduğuna da vurgu yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 16:08 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 16:48
Victor Osimhen Galatasaray’da kalabilir! İşte o neden

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Bu sezonun en spekteküler transferi olarak Galatasaray'a kiralanan Vİctor Osimhen ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Kiralandığı İtalya ve Premier Lig heyecanının yaşandığı İngiltere'nin yanı sıra Fransa'da çpl sayıda haber manşetlere taşınıyor.

Victor Osimhen Galatasaray kariyerine muhteşem başladı (AA)Victor Osimhen Galatasaray kariyerine muhteşem başladı (AA)

TÜRKİYE KARİYERİ RÜYA GİBİ

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Türkiye kariyerine ayak bastıktan sonra gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Çıktığı 9 maçta 8 kez ağları sarstı. 4 de gol pası verdi.

Özellikle Tottenham karşısındaki yüksek formu nedeniyle Avrupa devlerinin iştahını daha da kabarttı.

Victor Osimhen çok sayıda kulübün takibinde (AA)Victor Osimhen çok sayıda kulübün takibinde (AA)

3 ÜLKEDEN TALİBİ VAR

Napoli'de artık geleceği parlak görünmeyen Victor Osimhen'in yaz aylarında takımdan ayrılması bekleniyor. Her ne kadar devre arası transfer için iddialar çıksa da Galatasaray yıldız oyuncusunu bırakmaya niyetli değil.

25 yaşındaki forvet için Manchester United, Arsenal, Chelsea, Newcastle United Milan, Juventus ve PSG devrede. Sayının daha da artması bekleniyor.

Victor Osimhen'in hangi takıma imza atacağı merak konusu (AA)Victor Osimhen'in hangi takıma imza atacağı merak konusu (AA)

GELECEĞİ MERAK KONUSU

Victor Osimhen her ne kadar "Kontratım sezon sonunda bitiyor" transfer iddialarının önünü tıkamaya çalışsa da Ocak ayı için birçok kulübün girişimde bulunması muhtemel. Burada önemli olan yıldız futbolcunun niyeti.

Napoli'de forma giymediği için 3. takım kuralına takılmayacak Osimhen için İtalyan temsilcisinin Cimbom ile anlaşması da gerekecek.

Victor Osimhen için en önemli koz Dries Metens (AA)Victor Osimhen için en önemli koz Dries Metens (AA)

MERTENS KOZU!

İtalyan medyası, Victor Osimhen'in takımda kalabilmesi için Dries Metens'in baş rol oynayabileceğini yazdı. Belçikalı futbolcunun hem Osimhen'e hem de kulübe yakın olması nedeniyle bu kozun kullanılacağı iletildi. Ayrıca deneyimli forvetin İstanbul'daki yeni projelere açık ve kabul etmeye istekli olduğu yazıldı. Ancak Napoli'nin talebindeki ısrarın aşağı çekilmesinin zor olacağı dile getirildi. Aurelio De Laurantiis'in de en az zararla yıldız futbolcuyu satmak istediği ifade edildi.

İşte o haber...

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