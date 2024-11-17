Victor Osimhen Galatasaray’da kalabilir! İşte o neden

Bu sezonun en spekteküler transferi olarak Galatasaray 'a kiralanan Vİctor Osimhen ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Kiralandığı İtalya ve Premier Lig heyecanının yaşandığı İngiltere'nin yanı sıra Fransa'da çpl sayıda haber manşetlere taşınıyor.

Özellikle Tottenham karşısındaki yüksek formu nedeniyle Avrupa devlerinin iştahını daha da kabarttı.

Galatasaray 'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen , Türkiye kariyerine ayak bastıktan sonra gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Çıktığı 9 maçta 8 kez ağları sarstı. 4 de gol pası verdi.

Victor Osimhen çok sayıda kulübün takibinde (AA)

3 ÜLKEDEN TALİBİ VAR

Napoli'de artık geleceği parlak görünmeyen Victor Osimhen'in yaz aylarında takımdan ayrılması bekleniyor. Her ne kadar devre arası transfer için iddialar çıksa da Galatasaray yıldız oyuncusunu bırakmaya niyetli değil.

25 yaşındaki forvet için Manchester United, Arsenal, Chelsea, Newcastle United Milan, Juventus ve PSG devrede. Sayının daha da artması bekleniyor.