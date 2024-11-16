Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi iki önemli dünya yıldızını kadrosunda bulundurmasına rağmen forvet hattına Victor Osimhen takviyesi yapan Galatasaray, kavuştuğu kalite ile birlikte rakiplerine karşı büyük bir üstünlük elde etti.
Sarı kırmızılı ekip ligde sadece Kasımpaşa ile berabere kalırken 10 maçını kazandı ve 31 puan topladı. Avrupa Ligi'nde de 4 karşılaşmadan 10 puan çıkararak zirve iddiasını sıcak tuttu.
Victor Osimhen Galatasaray'da muhteşem bir istatistik elde etti (AA)
12 GOLDE ADI VAR
Victor Osimhen'in Türkiye kariyeri muhteşem başladı. 9 karşılaşmada parçaşı formayı giyen Nijeryalı golcü, 8 kez ağları sarsıp 4 de asist yaparak adını yeniden Avrupa'nın gündemine yazdırmayı başardı.
Bu durum birçok takımın peşinden koşmasını sağladı. Özellikle de İngiliz ekipleri kendisi için devrede. Chelsea, Manchester United, Newcastle United ve Arsenal'in adı söz konusu süreçte geçiyor.
Joshua Zirkzee Manchester United'da beklenen katkıyı sağlayamadı (REUTERS)
DEV TAKAS PLANI!
Football365'in haberine göre Manchester United, Victor Osimhen için planını yaptı. Buna göre Kırmızı Şeytanlar, Erik Ten Hag döneminde alınan Joshua Zirkzee'nin biletini kesti ve gözden çıkardı.
Viktor Gyökeres için Sporting'in istediği parayı vermeyi reddeden Ada temsilcisinde 36 milyon sterlin karşılığında alınan Hollandalı golcünün takasa dahil edilebileceği ve üstüne bonservis de ödenebileceği öne sürüldü. Ayrıca genç yıldızın Lukaku'nun kendisini bulabilmesi konusunda yardımcı olabileceği de haberde yer aldı.
Ayrıca Zirkzee için Juventus'un da ilgisinin olduğunun altı çizildi.
İşte o haber...
Manchester United'ın Victor Osimhen ile ilgili takas planı Ada basınında yer aldı (Football365)