İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi iki önemli dünya yıldızını kadrosunda bulundurmasına rağmen forvet hattına Victor Osimhen takviyesi yapan Galatasaray, kavuştuğu kalite ile birlikte rakiplerine karşı büyük bir üstünlük elde etti. Sarı kırmızılı ekip ligde sadece Kasımpaşa ile berabere kalırken 10 maçını kazandı ve 31 puan topladı. Avrupa Ligi'nde de 4 karşılaşmadan 10 puan çıkararak zirve iddiasını sıcak tuttu.