2025 model Trabzonspor yolda! Büyük değişim için kollar sıvandı

Şampiyonluk yarışından çok uzun süre önce kopan ve hayal kırıklığı yaratmaya da devam eden Trabzonspor , milli ara ile birlikte çıkışa geçmeyi hedefliyor. Adana Demirspor'u ağırlayacak olan bordo mavililer diğer yandan transfer e de hazırlanıyor.

Trabzonspor yeni senede başarılı olabilmenin temellerini atyor (AA)

YOLCULAR BELİRLENDİ

Trabzonspor'da daha önce kadro dışı bırakılan Stefano Denswil, Enis Bardhi, Umut Bozok ve Mislav Orsic için gelecek teklifler değerlendirilecek. Dört futbolcunun da kontratının sezon sonunda bitecek olması fesih konusunda çok önemli bir problem çıkarmayacak gibi gözüküyor. Ancak bonservis teklifi yapılırsa bu durum da değerlendirilecek.

Başka oyuncular için de eeğerini bulan bonservis bedelleri önerilirse yine kolaylık sağlanacak.