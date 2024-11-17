2025 model Trabzonspor yolda! Büyük değişim için kollar sıvandı

Şampiyonluk yarışından çok uzun süre önce kopan ve hayal kırıklığı yaratmaya da devam eden Trabzonspor, milli ara ile birlikte çıkışa geçmeyi hedefliyor. Adana Demirspor'u ağırlayacak olan bordo mavililer diğer yandan transfere de hazırlanıyor.
Şampiyonluk yarışından çok uzun süre önce kopan ve hayal kırıklığı yaratmaya da devam eden Trabzonspor, milli ara ile birlikte çıkışa geçmeyi hedefliyor. Adana Demirspor'u ağırlayacak olan bordo mavililer diğer yandan transfere de hazırlanıyor.
YOLCULAR BELİRLENDİ
Trabzonspor'da daha önce kadro dışı bırakılan Stefano Denswil, Enis Bardhi, Umut Bozok ve Mislav Orsic için gelecek teklifler değerlendirilecek. Dört futbolcunun da kontratının sezon sonunda bitecek olması fesih konusunda çok önemli bir problem çıkarmayacak gibi gözüküyor. Ancak bonservis teklifi yapılırsa bu durum da değerlendirilecek.
Başka oyuncular için de eeğerini bulan bonservis bedelleri önerilirse yine kolaylık sağlanacak.
ŞENOL GÜNEŞ TRANSFER İSTİYOR
Karadeniz temsilcisinde Şenol Güneş, takviye yapılmasını istediği mevkileri Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibine iletti. Kısa süre önce İstanbul'da yapılan zirvede eksiklikler masaya yatırıldı ve bu noktadan nasıl çıkılabileceği konuşuldu.
Güneş'in stoper, bek, kanat, merkez orta saha ve forvet konusunda ısrarcı olduğu biliniyor. Eğer söz konusu hamleler gerçekleşirse yeni bir Trabzonspor'un karşımıza çıkacağı anlamına geliyor.
OYUN SİSTEMİ BELLİ
Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, son basın toplantısında oyun planı ile ilgili olarak hücum yapan, önde basan ve rakibi sürekli presleyen bir oyun oaymak istediğini ifade etmişti.
Yeni oyuncularla birlikte bu düzene geçilmesi beklenen Trabzonspor'da ayrılacak futbolcular transferin gidişatını belirleyecek.