Napoli’nin Victor Osimhen transferinde 130 milyon euroluk pişmanlığı!

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Bu sezonun hem Galatasaray hem Süper Lig hem de dünyadaki en sürpriz imzalarından birine imza atan Victor Osimhen, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 9 maçta 8 gol atıp 4 kez de asist katkısı sunarak Türkiye kariyerine muhteşem bir giriş yaptı. Nijeryalı futbolcunun bu performansı sonrasında İtalya başta olmak üzere İngiltere ve Fransa'dan talipleri iştahlandı.

Victor Osimhen 9 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı (AA) ADA YOLCUSU MU? Victor Osimhen ile ilgili olarak yüksek sesle yer verilen iddiaların odağında Premier Lig var. Hem kendisinin hayali olarak hem de Napoli'nin istediği bonservisi ödemeleri konusundaki potansiyelleri Ada kulüplerini ön plana çıkarıyor. Gündemde ise Manchester United, Chelsea ve Arsenal var. İki Londra temsilcisinden Topçular gerçek bir santrforu olmadığı, Maviler ise Osimhen'in Drogba'dan dolayı sevdiği kulüp olması nedeniyle avantajlı. Manchester United, Ruben Amorim ile başladığı yeni dönemde yükselişe geçebilmek ve yeni bir hikaye yazabilmek adına kahramanlarını belirlemeye çalışıyor. O figürlerden biri Osihen olabilir. Newcastle United'ın da yine transferde adı geçiyor.