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Napoli'nin Victor Osimhen transferinde 130 milyon euroluk pişmanlığı!

Galatasaray'ın Serie A devlerinden Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, İtalya'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Nijeryalı yıldız için kulübü ile ilgili olarak her geçen gün yeni bir bilgi veya gelişme paylaşılıyor. Hangi takıma imza atacağı şimdiden merak konusu olan 25 yaşındaki golcü için İtalyan temsilcisine dair çok önemli bir detaya yer verildi. İşte detylar...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 17:37 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 17:37
Napoli’nin Victor Osimhen transferinde 130 milyon euroluk pişmanlığı!

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Bu sezonun hem Galatasaray hem Süper Lig hem de dünyadaki en sürpriz imzalarından birine imza atan Victor Osimhen, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 9 maçta 8 gol atıp 4 kez de asist katkısı sunarak Türkiye kariyerine muhteşem bir giriş yaptı.

Nijeryalı futbolcunun bu performansı sonrasında İtalya başta olmak üzere İngiltere ve Fransa'dan talipleri iştahlandı.

Victor Osimhen 9 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı (AA)Victor Osimhen 9 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı (AA)

ADA YOLCUSU MU?

Victor Osimhen ile ilgili olarak yüksek sesle yer verilen iddiaların odağında Premier Lig var. Hem kendisinin hayali olarak hem de Napoli'nin istediği bonservisi ödemeleri konusundaki potansiyelleri Ada kulüplerini ön plana çıkarıyor.

Gündemde ise Manchester United, Chelsea ve Arsenal var. İki Londra temsilcisinden Topçular gerçek bir santrforu olmadığı, Maviler ise Osimhen'in Drogba'dan dolayı sevdiği kulüp olması nedeniyle avantajlı.

Manchester United, Ruben Amorim ile başladığı yeni dönemde yükselişe geçebilmek ve yeni bir hikaye yazabilmek adına kahramanlarını belirlemeye çalışıyor. O figürlerden biri Osihen olabilir.

Newcastle United'ın da yine transferde adı geçiyor.

Victor Osimhen Samsunspor ağlarını 2 kez sarstı (AA)Victor Osimhen Samsunspor ağlarını 2 kez sarstı (AA)

PSG, MILAN VE JUVENTUS DA DEVREDE

Victor Osimhen için sadece İngiliz kulüpleri istekli değil. Fransız devi PSG'nin yanı sıra Serie A'nın iki büyük kulübü Juventus ve Milan da pusuda. Paris temsilcisinin süreçle ilgili olarak geri çevrilen teklifi, Napoli'nin belki de en büyük pişmanlığı oldu.

İtalyan medyasında flaş bir bilgiye yer verildi.

Victor Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon euroya düştü (AA)Victor Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon euroya düştü (AA)

BONSERVİSİ ERİDİ!

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli, PSG'den gelen 130 milyon euroluk transfer teklifini reddetti. Daha fazlasını hedefleyen İtalyan temsilcisi, yaşanan süreç sonrasında şimdi daha düşük bir bedelle oyuncusunu elden çıkarmak zorunda.

Aurelio De Laurentiis, golcü futbolcu için gelecek teklifleri bekliyor. Piyasa değeri de düşen Osimhen'in 75 milyon euro karşılığında satışı gündemde. Serbest kalması maddesi olarak belirlenen ücreti ödemeye sıcak bakan kulüpler var.

Galatasaray ise her ihtimalde oyuncusunu sezon sonuna kadar elinde tutmaya çalışacak.

İşte o haber...

Victor Osimhen Napoli için pişmanlığa dönüştü (Gazetta Italy)Victor Osimhen Napoli için pişmanlığa dönüştü (Gazetta Italy)

Jhon Ariastan Galatasaray resti!Jhon Ariastan Galatasaray resti!
Jhon Arias'tan Galatasaray resti!

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