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Sürpriz iddia! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak takas fırsatı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi verirken, yaklaşan ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda mevcut oyuncularının durumu üzerinde de çalışmalar yapıyor. Gündeme öyle bir isim geldi ki yeni transfer dahi takas için gözden çıkarılabilir. İmza attırılmak istenen futbolcunun takımı da bu süreçte oldukça istekli. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 16:49
Sürpriz iddia! Fenerbahçe’den Süper Lig’i sallayacak takas fırsatı

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Trendyol Süper Lig'de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe çok hareketli bir dönem geçirecek. Sarı lacivertlilerin pek çok oyuncusuna talip bulunurken diğer yandan transfer edilmek istenen yıldızlar var. İki futbolcunun takası gündeme geldi. İşte detaylar...

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe formasıyla 3 gol attı (AA)Youssef En-Nesyri Fenerbahçe formasıyla 3 gol attı (AA)

AL NASSR'DAN EN-NESYRİ HAMLESİ

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'yi transfer listesine aldı. Haberde, Al Nassr'ın deneyimli santrfor ile anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Anderson Talisca Türkiye'den uzun süre önce ayrılmasına rağmen Süper Lig takımlarının takibinde (REUTERS)Anderson Talisca Türkiye'den uzun süre önce ayrılmasına rağmen Süper Lig takımlarının takibinde (REUTERS)

TALİSCA İLE TAKAS İHTİMALİ

En-Nesyri'nin Al Nassr ile anılması, Anderson Talisca takası ihtimalini gündeme getirdi. Fenerbahçe'nin bir süredir eski Beşiktaşlı oyuncu Talisca'yı transfer etmek istediği biliniyor. Bu nedenle, En-Nesyri'nin Al Nassr'a transferi durumunda, Talisca'nın takasta kullanılabileceği düşünülüyor.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de istenen performansı henüz gösteremedi (AA)Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de istenen performansı henüz gösteremedi (AA)

YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN İSTATİSTİKLERİ

27 yaşındaki Faslı santrfor Youssef En-Nesyri, 1 Haziran 1997'de Fès'te doğdu. 1,88 m boyundaki oyuncu, Fenerbahçe'ye 24 Temmuz 2024'te katıldı ve sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak belirtilen En-Nesyri, bu sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyerek 2 gol kaydetti.

Anderson Talisca (Reuters)Anderson Talisca (Reuters)

ANDERSON TALİSCA BU SEZON NE YAPTI?

30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, 1 Şubat 1994'te Feira de Santana'da doğdu. 1,90 m boyundaki oyuncu, Al Nassr forması giyiyor ve sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Talisca, bu sezon Al Nassr formasıyla 17 maçta 8 gol attı.

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