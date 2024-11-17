Trendyol Süper Lig'de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe çok hareketli bir dönem geçirecek. Sarı lacivertlilerin pek çok oyuncusuna talip bulunurken diğer yandan transfer edilmek istenen yıldızlar var. İki futbolcunun takası gündeme geldi. İşte detaylar...