Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de istenen performansı henüz gösteremedi (AA)
YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN İSTATİSTİKLERİ
27 yaşındaki Faslı santrfor Youssef En-Nesyri, 1 Haziran 1997'de Fès'te doğdu. 1,88 m boyundaki oyuncu, Fenerbahçe'ye 24 Temmuz 2024'te katıldı ve sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak belirtilen En-Nesyri, bu sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyerek 2 gol kaydetti.
Anderson Talisca (Reuters)
ANDERSON TALİSCA BU SEZON NE YAPTI?
30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, 1 Şubat 1994'te Feira de Santana'da doğdu. 1,90 m boyundaki oyuncu, Al Nassr forması giyiyor ve sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Talisca, bu sezon Al Nassr formasıyla 17 maçta 8 gol attı.