Jhon Arias’tan Galatasaray resti!

LİSTE BAŞINDA O VAR



Kolombiyalı oyuncu sezon başında da sarı kırmızılıların listesinde bulunuyordu. Ancak Kerem ve Zaha'nın takımdan ayrılışı gecikince Brezilya ekibi Fluminense sezon planlamasını yaptıkları gerekçesiyle transferi veto etmişti. Buruk'un isteğiyle Galatasaray bir kere daha Arias için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam, Arias'ın takıma büyük katkı yapacağına inanıyor.



