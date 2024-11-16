Jhon Arias’tan Galatasaray resti!

Teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesindeki oyuncuların başında gelen Jhon Arias, adım adım sarı kırmızılı takıma yaklaşıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesindeki oyuncuların başında gelen Jhon Arias, adım adım sarı kırmızılı takıma yaklaşıyor.
LİSTE BAŞINDA O VAR
Kolombiyalı oyuncu sezon başında da sarı kırmızılıların listesinde bulunuyordu. Ancak Kerem ve Zaha'nın takımdan ayrılışı gecikince Brezilya ekibi Fluminense sezon planlamasını yaptıkları gerekçesiyle transferi veto etmişti. Buruk'un isteğiyle Galatasaray bir kere daha Arias için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam, Arias'ın takıma büyük katkı yapacağına inanıyor.
SÖZLEŞME UZATMADI
Avrupa'ya açılmak için Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübü Fluminense'ye kendisini bırakmaları yönünde baskı yapmaya başladı.
Brezilya ekibi, 2026'ya kadar mukavelesi bulunan Arias'a sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Ancak başarılı oyuncu bu teklifi geri çevirip, Galatasaray'dan başka bir takıma gitmek istemediğini de net bir şekilde dile getirdi. Galatasaray yönetimi Buruk'un gözdesini 10 milyon avro civarında bir bedele kadrosuna katmak istiyor.
HIZLI VE GOLCÜ
Hızı, çalımları ve ileriye top taşımasıyla Okan Buruk'un istediği özelliklere sahip olan Arias aynı zamanda forvet arkasında da görev yapabiliyor. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 46 maça çıkarken 13 gol atıp 8 de asist yaptı.