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Jhon Arias'tan Galatasaray resti!

Teknik direktör Okan Buruk'un isteğiyle Galatasaray bir kere daha Arias için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam, Arias'ın takıma büyük katkı yapacağına inanıyor. Avrupa'ya açılmak için Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu da kulübü Fluminense'ye kendisini bırakmaları yönünde baskı yapmaya başladı.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 17:34 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 17:34
Jhon Arias’tan Galatasaray resti!

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Teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesindeki oyuncuların başında gelen Jhon Arias, adım adım sarı kırmızılı takıma yaklaşıyor.

Jhon Arias’tan Galatasaray resti!

LİSTE BAŞINDA O VAR

Kolombiyalı oyuncu sezon başında da sarı kırmızılıların listesinde bulunuyordu. Ancak Kerem ve Zaha'nın takımdan ayrılışı gecikince Brezilya ekibi Fluminense sezon planlamasını yaptıkları gerekçesiyle transferi veto etmişti. Buruk'un isteğiyle Galatasaray bir kere daha Arias için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam, Arias'ın takıma büyük katkı yapacağına inanıyor.

Jhon Arias’tan Galatasaray resti!

SÖZLEŞME UZATMADI

Avrupa'ya açılmak için Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübü Fluminense'ye kendisini bırakmaları yönünde baskı yapmaya başladı.

Jhon Arias’tan Galatasaray resti!

Brezilya ekibi, 2026'ya kadar mukavelesi bulunan Arias'a sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Ancak başarılı oyuncu bu teklifi geri çevirip, Galatasaray'dan başka bir takıma gitmek istemediğini de net bir şekilde dile getirdi. Galatasaray yönetimi Buruk'un gözdesini 10 milyon avro civarında bir bedele kadrosuna katmak istiyor.

Jhon Arias’tan Galatasaray resti!

HIZLI VE GOLCÜ

Hızı, çalımları ve ileriye top taşımasıyla Okan Buruk'un istediği özelliklere sahip olan Arias aynı zamanda forvet arkasında da görev yapabiliyor. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 46 maça çıkarken 13 gol atıp 8 de asist yaptı.

Jhon Arias’tan Galatasaray resti!

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