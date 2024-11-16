Fenerbahçe’de ilk hedef o! Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek

Fenerbahçe, sezon başında 30 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro başarı bonusu karşılığında takımın en önemli isimlerinden birisi olan Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz ekibi Brighton'a sattı.
Ancak Kadıoğlu'nun yerine takviye yapmadı. Yola Jayden Oosterwolde ile devam eden sarı-lacivertlilerde, bu futbolcunun da sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sol beke takviye kaçınılmaz oldu.
İLK SIRADA ZALEWSKI VAR!
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi ilk sıraya yazdı. Listeyi teknik direktör Jose Mourinho ile belirleyen sportif direktör Mario Branco, 7-8 isim üzerinde çalışıyor.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Mourinho'nun, Roma'yı çalıştırdığı dönemde hocalığını yaptığı Polonyalı oyuncu, sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Portekizli teknik adamın, Zalewski'yi gelecek vadeden bir isim olması ve hem sol hem de sağ bekte görev yapabilmesinden dolayı çok istediği öğrenildi.