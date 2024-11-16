Fenerbahçe’de ilk hedef o! Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek

Fenerbahçe, sezon başında 30 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro başarı bonusu karşılığında takımın en önemli isimlerinden birisi olan Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz ekibi Brighton'a sattı.

Ancak Kadıoğlu'nun yerine takviye yapmadı. Yola Jayden Oosterwolde ile devam eden sarı-lacivertlilerde, bu futbolcunun da sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sol beke takviye kaçınılmaz oldu.