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Fenerbahçe'de ilk hedef o! Mourinho'nun eski öğrencisi gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası yeni bir sol bek arayışına geçen Kanarya'da gündemin ilk sırasına Jose Mourinho'nun eski öğrencisi yazıldı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:44 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:44
Fenerbahçe’de ilk hedef o! Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek

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Fenerbahçe, sezon başında 30 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro başarı bonusu karşılığında takımın en önemli isimlerinden birisi olan Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz ekibi Brighton'a sattı.

Ancak Kadıoğlu'nun yerine takviye yapmadı. Yola Jayden Oosterwolde ile devam eden sarı-lacivertlilerde, bu futbolcunun da sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sol beke takviye kaçınılmaz oldu.

Fenerbahçe’de ilk hedef o! Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Zalewski

İLK SIRADA ZALEWSKI VAR!

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi ilk sıraya yazdı. Listeyi teknik direktör Jose Mourinho ile belirleyen sportif direktör Mario Branco, 7-8 isim üzerinde çalışıyor.

Fenerbahçe’de ilk hedef o! Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Zalewski

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Mourinho'nun, Roma'yı çalıştırdığı dönemde hocalığını yaptığı Polonyalı oyuncu, sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Portekizli teknik adamın, Zalewski'yi gelecek vadeden bir isim olması ve hem sol hem de sağ bekte görev yapabilmesinden dolayı çok istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’de ilk hedef o! Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Zalewski

12 milyon Euro piyasa değerine sahip genç yıldızın, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Futbolcunun İtalyan ekibiyle kontratını uzatmayı düşünmediği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe’de ilk hedef o! Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Zalewski

PAZARLIKLARI MARIO BRANCO YÜRÜTECEK

Serie A ekibinin, takımda tutma ihtimali düşük olduğu Zalewski'yi ara transfer döneminde satıp, bonservis geliri elde etmeyi planladığı öğrenildi. Roma'nın 5-6 milyon Euro karşılığında transfere onay verebileceği belirtilirken, futbolcunun sezon sonunda serbest kalması Fenerbahçe'nin pazarlıklarda elini güçlendirecek bir faktör olarak görülüyor.

Fenerbahçe’de ilk hedef o! Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Zalewski

Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde resmen başlaması bekleniyor. Sportif direktör Mario Branco, bu transfer için İtalya'ya gidip, Roma kulübünün yetkilileriyle görüşmelere start verecek.

Fenerbahçe’de ilk hedef o! Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Zalewski

İLK KEZ ÜÇLÜ SAVUNMA DENEDİ

Jose Mourinho, hazırlık maçında 3-5-2 formasyonuyla takımı sahaya çıkardı. Fenerbahçe'de savunma üçlüsü Levent Mercan, Yusuf Akçiçek ve Rodrigo Becao'dan oluşurken, forvette Dusan Tadic ile Cenk Tosun görev aldı. Mert Hakan Yandaş mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlarken Saint-Maximin tedbir amaçlı kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’de ilk hedef o! Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Zalewski

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