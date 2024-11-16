PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Mauro Icardi sessizliğini bozdu! "Beni aptal yerine koydu"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmüyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yıldız golcünün Wanda Nara ile olan birlikteliği de sonlandı. Arjantin'de tutuklandığı ve Nara'ya şiddet uyguladığı belirtilen Icardi, sessizliğini bozdu. İşte o sözler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 15:50 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 07:22
Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Beni aptal yerine koydu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yine gündemde. Yıldız futbolcu, özel hayatıyla yine tüm dünyada manşet oldu.

Samsunspor maçını tribünden izleyen Mauro Icardi, daha sonra soluğu Arjantin'de aldı. Aslan'ın Arjantinli yıldızı, Avenida Del Libertador'da Wanda Nara'nın yaşadığı eve gitti.

Mauro Icardi. (AA)Mauro Icardi. (AA)
ÇILGINA DÖNDÜ!

Mauro Icardi'nin, Arjantin'de kendisine ait olan ve Nara'nın kızları ile yaşadığı eve gittiği bildirildi. Ancak Arjantinli yıldız evdeyken, Nara'nın eve yeni sevgilisi L-Gante ile geldiği ortaya çıktı.

Mauro Icardi'nin, Wanda Nara-L-Gante çiftini eve almadığı aktarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından Wanda Nara'nın eve daha sonra tek geldiği ve yıldız futbolcunun kapıyı açtığı öğrenildi.

Mauro Icardi'nin Wanda ile olan ilişkisi sona erdi. (AA)Mauro Icardi'nin Wanda ile olan ilişkisi sona erdi. (AA)
POLİS ÇAĞIRDI

İddialara göre Mauro Icardi, Wanda Nara'ya kapıyı açtıktan sonra ikili arasında yaşanan tartışma alevlendi. Icardi'nin, "Kızlarımı asla sana bırakmam" diyerek çocukların velayetlerini istediği aktarıldı.

Yaşanan tartışma daha da alevlenirken Wanda Nara şok bir hamle daha yaptı. Ünlü model, 'Kadına şiddet' iddiasında bulunarak Arjantin polisini çağırdı.

Icardi şiddet iddialarını reddetti. (AA)Icardi şiddet iddialarını reddetti. (AA)
ICARDI'DEN AÇIKLAMA

Mauro Icardi, gündeme damga vuran olayın ardından sessizliğini bozdu. Arjantin medyasından Socios del Especteculo'ya konuşan yıldız oyuncu, şunları söyledi:

"Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterip, beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir."

Galatasaraya tanıdık kaleci! Muslera sonrası o gelecekGalatasaraya tanıdık kaleci! Muslera sonrası o gelecek
Galatasaray'a tanıdık kaleci! Muslera sonrası o gelecek
Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! Beni bırak hocamGalatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! Beni bırak hocam
Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! "Beni bırak hocam"
Erden Timurdan Osimhen sözleri! İmzası hazirandaErden Timurdan Osimhen sözleri! İmzası haziranda
Erden Timur'dan Osimhen sözleri! "İmzası haziranda"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü | Babanın ifadesi ortaya çıktı! Cinsel istismarla mı bulaştı?
Narin Güran cinayetinde Enes’in kolundaki tırnak izi, ahırdaki taşın üzerinde kan lekeleri ve üfürükçü detayı ilk kez A Haber’de!
CHP sıkışınca yine Atatürk’e sığındı! Milyarlık konser vurgunlarını aklama yarışı: Biz Mustafa Kemal’in yolunda gidiyoruz
İstifa edene tazminat: Şartları var mıdır? İşte çalışana kıdem rehberi...
Trump’ın istihbarat şefi adayı Tulsi Gabbard Ukrayna’nın ’kara listesi’nde
Fenerbahçe Mourinho’nun eski öğrencisi Paulo Dybala için harekete geçti!
Emekli zammı için yeni ipucu geldi! Gözler o tarihte! Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
Burcu Esmersoy’dan estetik işlem açıklaması! Yüzünüzde sanki bir değişim var sorusuna net cevap verdi
İpucu geldi! İşte memurların yeni maaşları... Öğretmen, hemşire, polis kim ne kadar alacak?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan A Haber ekranlarına çok özel açıklamalar! Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KKM ve asgari ücret açıklaması
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten sınır ötesi harekat mesajı: TSK her an tetiktedir
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının ilginç hikayesi geceye damga vurdu! Oktay Kaynarca şaştı kaldı: Annem ve babamı boşadım
Türk Savaş gemileri İtalyan araştırma gemisinin olduğu bölgeye konuşlandı: Yunanistan mürettebatını geri çekti
2 yıl sonra bir ilk! Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna
SON DAKİKA