Mauro Icardi sessizliğini bozdu! "Beni aptal yerine koydu"

Icardi şiddet iddialarını reddetti. (AA)

ICARDI'DEN AÇIKLAMA

Mauro Icardi, gündeme damga vuran olayın ardından sessizliğini bozdu. Arjantin medyasından Socios del Especteculo'ya konuşan yıldız oyuncu, şunları söyledi:

"Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterip, beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir."