Mauro Icardi sessizliğini bozdu! "Beni aptal yerine koydu"

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yine gündemde. Yıldız futbolcu, özel hayatıyla yine tüm dünyada manşet oldu.
Samsunspor maçını tribünden izleyen Mauro Icardi, daha sonra soluğu Arjantin'de aldı. Aslan'ın Arjantinli yıldızı, Avenida Del Libertador'da Wanda Nara'nın yaşadığı eve gitti.
Mauro Icardi. (AA)
ÇILGINA DÖNDÜ!
Mauro Icardi'nin, Arjantin'de kendisine ait olan ve Nara'nın kızları ile yaşadığı eve gittiği bildirildi. Ancak Arjantinli yıldız evdeyken, Nara'nın eve yeni sevgilisi L-Gante ile geldiği ortaya çıktı.
Mauro Icardi'nin, Wanda Nara-L-Gante çiftini eve almadığı aktarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından Wanda Nara'nın eve daha sonra tek geldiği ve yıldız futbolcunun kapıyı açtığı öğrenildi.
Mauro Icardi'nin Wanda ile olan ilişkisi sona erdi. (AA)
POLİS ÇAĞIRDI
İddialara göre Mauro Icardi, Wanda Nara'ya kapıyı açtıktan sonra ikili arasında yaşanan tartışma alevlendi. Icardi'nin, "Kızlarımı asla sana bırakmam" diyerek çocukların velayetlerini istediği aktarıldı.
Yaşanan tartışma daha da alevlenirken Wanda Nara şok bir hamle daha yaptı. Ünlü model, 'Kadına şiddet' iddiasında bulunarak Arjantin polisini çağırdı.