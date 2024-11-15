Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! "Beni bırak hocam"

"MUTSUZUM"



Düzenli forma giyebileceği bir takımda olmak istediğini ifade eden Kerem, sarı kırmızılı yöneticilerle de yaptığı görüşmede "Galatasaray'ı çok seviyorum. Ancak oynamayan her oyuncu gibi ben de mutsuzum" diyerek dert yandı.



SUUDİ ARABİSTAN VE WERDER BREMEN



Geçtiğimiz yıl Arap takımlarından gelen teklifleri reddeden Kerem Demirbay'ın, bu defa opsiyonlar üzerine düşünme kararı aldığı belirtildi. Önceliği Almanya olan Kerem ile Bundesliga'dan da Werder Bremen ilgileniyor. Deneyimli oyuncu, gelecek tekliflere göre yönünü tayin edecek.

BU SEZON İKİ ASİST



Geçen sezon 42 maçta 7 gol, 7 asistlik skor katkısı ile Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Kerem Demirbay, bu sezon ise formaya hasret kaldı. Kerem, bu sezon 15 maçta 432 dakika süre alırken, iki asist yaptı