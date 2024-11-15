Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! "Beni bırak hocam"

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve taraftarın 'Dayı' lakabını taktığı Kerem Demirbay, kenarda kalmaktan hoşnut değil.
Galatasaray'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve taraftarın 'Dayı' lakabını taktığı Kerem Demirbay, kenarda kalmaktan hoşnut değil.
FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEK
Geçen yılki şampiyonlukta büyük katkı sağlayan isimlerden biri olan Kerem, Gabriel Sara'nın gelişiyle birlikte kulübeye hapsoldu.
Bu sezon 15 maçta toplam 432 dakika süre alabilen yıldız oyuncu ara transfer döneminde iyi bir fırsat çıkması halinde değerlendirmek istiyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine bu sezon sadece iki asiste imza atan Kerem Demirbay'ın ayrılık fikrini teknik direktör Okan Buruk'la da paylaştığı öğrenildi.
Okan Buruk ise ayrılığa sıcak bakmadığını net bir şekilde dile getirdi.
"MUTSUZUM"
Düzenli forma giyebileceği bir takımda olmak istediğini ifade eden Kerem, sarı kırmızılı yöneticilerle de yaptığı görüşmede "Galatasaray'ı çok seviyorum. Ancak oynamayan her oyuncu gibi ben de mutsuzum" diyerek dert yandı.
SUUDİ ARABİSTAN VE WERDER BREMEN
Geçtiğimiz yıl Arap takımlarından gelen teklifleri reddeden Kerem Demirbay'ın, bu defa opsiyonlar üzerine düşünme kararı aldığı belirtildi.
Önceliği Almanya olan Kerem ile Bundesliga'dan da Werder Bremen ilgileniyor. Deneyimli oyuncu, gelecek tekliflere göre yönünü tayin edecek.
BU SEZON İKİ ASİST
Geçen sezon 42 maçta 7 gol, 7 asistlik skor katkısı ile Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Kerem Demirbay, bu sezon ise formaya hasret kaldı. Kerem, bu sezon 15 maçta 432 dakika süre alırken, iki asist yaptı