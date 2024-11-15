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Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! "Beni bırak hocam"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hazırlanan sarı kırmızılılarda flaş bir ayrılık da gerçekleşebilir. Geçtiğimiz sezon aldığı sürenin uzağında kalan yıldız ismin, ayrılmak istediği öğrenildi. Ancak Okan Buruk'un bu teklifi reddettiği belirtildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 10:23
Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! Beni bırak hocam

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Galatasaray'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve taraftarın 'Dayı' lakabını taktığı Kerem Demirbay, kenarda kalmaktan hoşnut değil.

Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! Beni bırak hocam

FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEK

Geçen yılki şampiyonlukta büyük katkı sağlayan isimlerden biri olan Kerem, Gabriel Sara'nın gelişiyle birlikte kulübeye hapsoldu.

Bu sezon 15 maçta toplam 432 dakika süre alabilen yıldız oyuncu ara transfer döneminde iyi bir fırsat çıkması halinde değerlendirmek istiyor.

Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! Beni bırak hocam

Türkiye Gazetesi'nin haberine bu sezon sadece iki asiste imza atan Kerem Demirbay'ın ayrılık fikrini teknik direktör Okan Buruk'la da paylaştığı öğrenildi.

Okan Buruk ise ayrılığa sıcak bakmadığını net bir şekilde dile getirdi.

Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! Beni bırak hocam

"MUTSUZUM"

Düzenli forma giyebileceği bir takımda olmak istediğini ifade eden Kerem, sarı kırmızılı yöneticilerle de yaptığı görüşmede "Galatasaray'ı çok seviyorum. Ancak oynamayan her oyuncu gibi ben de mutsuzum" diyerek dert yandı.

Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! Beni bırak hocam

SUUDİ ARABİSTAN VE WERDER BREMEN

Geçtiğimiz yıl Arap takımlarından gelen teklifleri reddeden Kerem Demirbay'ın, bu defa opsiyonlar üzerine düşünme kararı aldığı belirtildi.

Önceliği Almanya olan Kerem ile Bundesliga'dan da Werder Bremen ilgileniyor. Deneyimli oyuncu, gelecek tekliflere göre yönünü tayin edecek.

Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! Beni bırak hocam

BU SEZON İKİ ASİST

Geçen sezon 42 maçta 7 gol, 7 asistlik skor katkısı ile Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Kerem Demirbay, bu sezon ise formaya hasret kaldı. Kerem, bu sezon 15 maçta 432 dakika süre alırken, iki asist yaptı

Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! Beni bırak hocam

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