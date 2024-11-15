Erden Timur'dan Osimhen sözleri! "İmzası haziranda"

Futbolcular tarafından imzalanmış geçen sezon formasını derneğe hediye eden Timur, etkinlik sırasında bir taraftarla yaşadığı diyaloğu anlattı.

Erden Timur. (AA)



İMZASI HAZİRANDA!



Timur, "Şampiyonluk forması oluyor böyle sırayla oyuncuların imzaladığı. İçeride birisi sordu 'Osimhen'in imzası var mı?' diye, ben de ona 'Haziranda inşallah Osimen'in de imzası olacak' dedim." diye konuştu.