Erden Timur'dan Osimhen sözleri! "İmzası haziranda"

Galatasaray
Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur
, Almanya'nın Hamburg şehrinde Hamburg Galatasaraylılar Derneği'nin açılışına katıldı. Açıklamalarda bulunan Erden Timur, Osimhen
hakkında da konuştu.
Erden Timur. (AA)
Futbolcular tarafından imzalanmış geçen sezon formasını derneğe hediye eden Timur, etkinlik sırasında bir taraftarla yaşadığı diyaloğu anlattı.
Erden Timur. (AA)
İMZASI HAZİRANDA!
Timur, "Şampiyonluk forması oluyor böyle sırayla oyuncuların imzaladığı. İçeride birisi sordu 'Osimhen'in imzası var mı?' diye, ben de ona 'Haziranda inşallah Osimen'in de imzası olacak' dedim." diye konuştu.