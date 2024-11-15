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Erden Timur'dan Osimhen sözleri! "İmzası haziranda"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gündem Victor Osimhen! Sarı kırmızılılar kiralık yıldızının bonservisini alabilmek için tüm şartları zorluyor. Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur da Nijeryalı yıldız ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 10:06 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 10:06
Erden Timur’dan Osimhen sözleri! İmzası haziranda

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Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur, Almanya'nın Hamburg şehrinde Hamburg Galatasaraylılar Derneği'nin açılışına katıldı. Açıklamalarda bulunan Erden Timur, Osimhen hakkında da konuştu.
Erden Timur. (AA)Erden Timur. (AA)

Futbolcular tarafından imzalanmış geçen sezon formasını derneğe hediye eden Timur, etkinlik sırasında bir taraftarla yaşadığı diyaloğu anlattı.

Erden Timur. (AA)Erden Timur. (AA)

İMZASI HAZİRANDA!

Timur, "Şampiyonluk forması oluyor böyle sırayla oyuncuların imzaladığı. İçeride birisi sordu 'Osimhen'in imzası var mı?' diye, ben de ona 'Haziranda inşallah Osimen'in de imzası olacak' dedim." diye konuştu.

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