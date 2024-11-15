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Michy Bathsuayi ve Victor Osimhen'i kadrosuna katarak öldürücü bir forvet hattına sahip olmayı başaran Galatasaray, ligde önemli bir gol ortalaması yakalamayı başardı. Ayrıca Avrupa Ligi'nde de 4 karşılaşmadan 10 puan çıkararak zirve iddiasını kanıtladı. Sarı kırmızılı ekipte Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin yerine gelecek isim için çalışmalar sürüyor. Arjantinli süper yıldızın yokluğunu hissettirmeyecek bir golcü arayan yönetimin gündemine dünyaca ünlü forvet geldi.

Moussa Dembele'nin kontratı sezon sonunda bitiyor (X) DEMBELE ÖNERİSİ Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'a Al-Ettifaq forması giyen ve sezon sonu kontratı bitecek olan Moussa Dembele önerildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un onay vermesi halinde girişimlerine başlayacak olan Aslan, teklifini 6 aylık kiralamak üzerine yapacak.