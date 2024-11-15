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Galatasaray'a bir dünya yıldızı golcü daha! 6 aylığına transfer olacak

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak ve Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar önceliği Mauro Icardi'nin sezonu kapatması nedeniyle forvet bölgesine verirken flaş bir isim gündeme geldi. 6 aylık kiralama teklifi ile süreç noktalanmaya çalışılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 17:32 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 17:32
Galatasaray’a bir dünya yıldızı golcü daha! 6 aylığına transfer olacak

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Michy Bathsuayi ve Victor Osimhen'i kadrosuna katarak öldürücü bir forvet hattına sahip olmayı başaran Galatasaray, ligde önemli bir gol ortalaması yakalamayı başardı. Ayrıca Avrupa Ligi'nde de 4 karşılaşmadan 10 puan çıkararak zirve iddiasını kanıtladı.

Sarı kırmızılı ekipte Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin yerine gelecek isim için çalışmalar sürüyor. Arjantinli süper yıldızın yokluğunu hissettirmeyecek bir golcü arayan yönetimin gündemine dünyaca ünlü forvet geldi.

Moussa Dembele'nin kontratı sezon sonunda bitiyor (X)Moussa Dembele'nin kontratı sezon sonunda bitiyor (X)

DEMBELE ÖNERİSİ

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'a Al-Ettifaq forması giyen ve sezon sonu kontratı bitecek olan Moussa Dembele önerildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un onay vermesi halinde girişimlerine başlayacak olan Aslan, teklifini 6 aylık kiralamak üzerine yapacak.

Galatasaray Moussa Dembele'yi uzun süredir gündeminde tutuyor (Getty Images)Galatasaray Moussa Dembele'yi uzun süredir gündeminde tutuyor (Getty Images)

8.5 YIL SONRA İMZA

Moussa Dembele daha önce Fulham'da forma giyerken de Galatasaray'ın listesindeydi. Ancak o dönem Celtic'e gitmeye karar veren Fransız yıldız, eğer imzalar atılısa 8.5 yıl sonra parçalı formayı giyecek. Suudi Arabistan temsilcisi ise oyuncusunun ayrılığı konusunda zorluk çıkarmayacak.

Moussa Dembele'nin bonservisine bugüne kadar 23.86 milyon euro ödendi (Suudi Arabistan Pro Lig resmi internet sitesi)Moussa Dembele'nin bonservisine bugüne kadar 23.86 milyon euro ödendi (Suudi Arabistan Pro Lig resmi internet sitesi)

SKORA 5 KEZ KATKI

Moussa Dembele bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde çıktığı 10 karşılaşmada 3 kez fileleri sarsıp 2 de asist yaptı. Kral Kupası'nda ise ağları havalandıramadı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

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