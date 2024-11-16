Beşiktaş’ta Tayfur Bingöl sesleri! Geri mi dönüyor?

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladığı Tayfur Bingöl yeni takımında şans bulmakta zorlanıyor.



İlk 4 haftada iki kez 11'de başlayan Tayfur Bingöl, Kayserispor maçında süre almazken Beşiktaş ile oynanan maçta ise son 9 dakika şans bulmuştu.



Tecrübeli futbolcu, sonrasındaki 6 maçta sakatlık ve teknik heyet kararı ile formasından uzak kalırken sadece Hatayspor karşısında 1 dakika süre bulabildi.

Tayfur Bingöl. (AA)



Tayfur Bingöl'ün ara transferde Beşiktaş'a dönme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Tayfur Bingöl'ün durumu iki kulübün yapacağı görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'la 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.