Beşiktaş’ta Tayfur Bingöl sesleri! Geri mi dönüyor?

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladığı Tayfur Bingöl yeni takımında şans bulmakta zorlanıyor.
İlk 4 haftada iki kez 11'de başlayan Tayfur Bingöl, Kayserispor maçında süre almazken Beşiktaş ile oynanan maçta ise son 9 dakika şans bulmuştu.
Tecrübeli futbolcu, sonrasındaki 6 maçta sakatlık ve teknik heyet kararı ile formasından uzak kalırken sadece Hatayspor karşısında 1 dakika süre bulabildi.
Tayfur Bingöl'ün ara transferde Beşiktaş'a dönme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Tayfur Bingöl'ün durumu iki kulübün yapacağı görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'la 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.