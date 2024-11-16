Jose Mourinho’dan Fred’e destek!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takımın en önemli isimlerinden Fred ile görüşme gerçekleştirdi.



Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Fred'in olmadığı maçları kazanmakta zorlanıyordu. Ancak bu sezon Sambacı bir türlü formunu yakalayamadı.

Fred ligde 4 gol attı. (AA)



Tecrübeli oyuncu, istikrarsız performanslar sergiledi. Jose Mourinho, Sivas maçında yedek soyundurup 71'de oyuna soktuğu öğrencisiyle özel bir görüşme yaptı.



Başarılı teknik adamın Fred'e, "Her futbolcu zaman zaman düşüş yaşar, kötü günü olur. Ancak sen takıma çok farklı bir dinamizm katıyorsun. Bu kadronun önemli bir parçasısın. Bunu aklından çıkarma. Bazı maçlarda sistem gereği ya da dinlenmen için yedek kalabilirsin ama bu durum, senin ne kadar önemli bir oyuncu olduğun gerçeğini değiştirmez" sözlerini sarf ettiği kaydedildi.