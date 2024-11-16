Beşiktaş’ta milli ara sonrası yeni sistem!

Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek sezona başlayan ancak 12. haftayla birlikte 5. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, takımı toparlamak için çare arıyor. Galatasaray'a karşı kaybedilen 2-1'lik derbiyle birlikte oyun şeklini değiştiren ve kaleciden uzun toplarla çıkılan bir oyun anlayışına giden Hollandalı çalıştırıcı, istediği sonuçları elde edememişti.

Semih Kılıçsoy. (AA)



TAKIMIN TEPKİSİNE GÖRE ADIM ATACAK



Tecrübeli hocanın milli ara dönüşünde aklında iki plan var. İlki sezon başındaki gibi 4-2-3-1 dizilimiyle sahaya çıkıp kadroyu da aynı ayarlara döndürmek ve çok fazla üzerinde oynamamak… İkincisi ise 3-4-1-2 sistemiyle İmmobile ve Semih'in birlikte forvet oynadığı planlama. Çarşamba günü başlayacak idmanlarda iki sistemi de deneyecek olan Van Bronckhorst, takımın geri dönüş tepkisine göre karar verecek.