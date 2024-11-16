ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Ardından sahasında Kasımpaşa'ya yenilen ve Başakşehir deplasmanından 1 puanla dönen siyah beyazlılar; lider Galatasaray'ın 10 puan, ikinci Fenerbahçe 'nin ise 5 puan gerisinde kaldı.

GÖZLER TRANSFER DÖNEMİNDE

Beşiktaş'ta kanat mevkisi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Siyah-Beyazlılar'ın bu mevki için ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldığı öğrenildi.