SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

ÖZEL | Beşiktaş'tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Süper Lig'de Galatasaray derbisinde aldığı yenilginin ardından toparlanamayan Beşiktaş, Kasımpaşa mağlubiyeti ve Başakşehir beraberliği ile zirveden koptu. Gözünü transfer dönemine çeviren Kartal, Fenerbahçeli yıldıza kancayı taktı. İşte o isim ve transferin detayları...

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 10:57 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 10:57
ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, zirvenin uzağında kaldı. Galatasaray ile çıktığı derbi maç öncesi liderlik hesapları yapan Kartal, sahadan mağlup ayrıldı.

ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Ardından sahasında Kasımpaşa'ya yenilen ve Başakşehir deplasmanından 1 puanla dönen siyah beyazlılar; lider Galatasaray'ın 10 puan, ikinci Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde kaldı.

ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

GÖZLER TRANSFER DÖNEMİNDE

Beşiktaş'ta kanat mevkisi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Siyah-Beyazlılar'ın bu mevki için ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldığı öğrenildi.

ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

FENERBAHÇE BEKLENECEK

Kartal'ın, Sarı-Lacivertli takımla iyi ilişkilerini bozmamak adına İrfan'ın takımıyla yapacağı yeni kontrat görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.

ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

İrfan Can'ın Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda ise Siyah-Beyazlılar'ın devreye girip milli futbolcuya teklifte bulunması bekleniyor.

ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

İLK 11'İ UNUTTU

Bu sezon Portekizli teknik adam Jose Mourinho tarafından ilk 11'de fazla tercih edilmeyen deneyimli futbolcu Sarı- Lacivertli formayla 15 resmi maçta sahaya çıktı.

ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Yetenekli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asiste imza attı.

ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü | Babanın ifadesi ortaya çıktı! Cinsel istismarla mı bulaştı?
Narin Güran cinayetinde Enes’in kolundaki tırnak izi, ahırdaki taşın üzerinde kan lekeleri ve üfürükçü detayı ilk kez A Haber’de!
Mike Tyson ile Jake Paul karşı karşıya geldi! İşte maçın kazananı! Acun Ilıcalı tribünden izledi
ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!
Trump’ın 27’lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray’a yerleşiyor
CHP sıkışınca yine Atatürk’e sığındı! Milyarlık konser vurgunlarını aklama yarışı: Biz Mustafa Kemal’in yolunda gidiyoruz
TBMM’deki yargı düzenlemeleri yasalaştı! Noter çalışma saatleri, boşanma bekleme süresi! Neleri kapsıyor?
Tekirdağ’da iki genç kızın sır ölümü...Kendisini öldürmesi için arkadaşını mı çağırdı?
Fenerbahçe Mourinho’nun eski öğrencisi Paulo Dybala için harekete geçti!
Trump’ın istihbarat şefi adayı Tulsi Gabbard Ukrayna’nın ’kara listesi’nde
İstifa edene tazminat: Şartları var mıdır? İşte çalışana kıdem rehberi...
İpucu geldi! İşte memurların yeni maaşları... Öğretmen, hemşire, polis kim ne kadar alacak?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan A Haber ekranlarına çok özel açıklamalar! Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KKM ve asgari ücret açıklaması
Emekli zammı için yeni ipucu geldi! Gözler o tarihte! Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
SON DAKİKA