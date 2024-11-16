ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, zirvenin uzağında kaldı. Galatasaray ile çıktığı derbi maç öncesi liderlik hesapları yapan Kartal, sahadan mağlup ayrıldı.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, zirvenin uzağında kaldı. Galatasaray ile çıktığı derbi maç öncesi liderlik hesapları yapan Kartal, sahadan mağlup ayrıldı.
Ardından sahasında Kasımpaşa'ya yenilen ve Başakşehir deplasmanından 1 puanla dönen siyah beyazlılar; lider Galatasaray'ın 10 puan, ikinci Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde kaldı.
GÖZLER TRANSFER DÖNEMİNDE
Beşiktaş'ta kanat mevkisi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Siyah-Beyazlılar'ın bu mevki için ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldığı öğrenildi.
FENERBAHÇE BEKLENECEK
Kartal'ın, Sarı-Lacivertli takımla iyi ilişkilerini bozmamak adına İrfan'ın takımıyla yapacağı yeni kontrat görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.
İrfan Can'ın Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda ise Siyah-Beyazlılar'ın devreye girip milli futbolcuya teklifte bulunması bekleniyor.
İLK 11'İ UNUTTU
Bu sezon Portekizli teknik adam Jose Mourinho tarafından ilk 11'de fazla tercih edilmeyen deneyimli futbolcu Sarı- Lacivertli formayla 15 resmi maçta sahaya çıktı.
Yetenekli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asiste imza attı.