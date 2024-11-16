Fenerbahçe’de Mario Branco’ya sürpriz talip!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Rus temsilcisi, Portekizli futbol adamını takıma katmak için kolları sıvadı.



BİR ÇOK OYUNCUYU GETİRDİ



Geçen sezon Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred gibi yıldız transferlerde onun imzası vardı.



SPARTAK MOSKOVA BRANCO'YU İSTİYOR



Rus ekibinde sportif direktör Tomas Amaral istifa etmişti. Spartak Moskova, Portekizli futbol adamının yerini doldurmak için kolları sıvadı. Rus basınında yer alan iddialara göre Kırmızı-Beyazlılar'ın listesinin ilk sırasında Mario Branco yer alıyor.



Rusya'daki takımlar, Ukrayna savaşı sonrası transferde Avrupa'dan çok başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika pazarına yönelmiş durumda. Spartak Moskova Yönetimi'nin, Branco'yu göreve getirerek bu bölgedeki bağlantılarından yararlanmak istiyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü'ne teklifini ileten Spartak, B planı olarak Lazio'dan ayrılan İgli Tare'yi belirledi.