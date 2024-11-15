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İtalya'dan flaş Victor Osimhen yorumu: Büyüye kapıldı ama hedefi aynı!

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gündemden düşmüyor. Attığı gollerle adından söz ettirmeyi sürdüren Nijeryalı yıldız hakkında İtalya'dan flaş bir yorum geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 00:18 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 00:20
İtalya’dan flaş Victor Osimhen yorumu: Büyüye kapıldı ama hedefi aynı!

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Süper Lig'e ayak basan en değerli futbolculardan biri olarak tarihe geçen Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla yeniden Avrupa devlerinin listesine girmeyi başardı.

25 yaşındaki santrfor, çıktığı 9 maçta 8 gol atıp 4 de asist yaparken özellikle Tottenham karşısındaki formuyla dünyada geniş yankı uyandırmıştı.

Victo Osimhen Avrupa devlerinin radarında (AA)Victo Osimhen Avrupa devlerinin radarında (AA)

TALİPLERİ ARTIYOR

Her ne kadar kontratının sezon sonuna kadar olduğunu söylese de Victor Osimhen için iddialar bitmiyor. Özellikle İngiltere ve her ne kadar Napoli'nin gönlü olmasa da İtalya'dan birçok takım kendisini istiyor.

Ayrıca PSG'nin de devreye girdiği yönünde çok sayıda söylenti basında yer alıyor. Yıldız futbolcu ile ilgili olarak İtalya'dan flaş bir yorum geldi.

Victor Osimhen'in kontratı sezon sonunda bitiyor (AA)Victor Osimhen'in kontratı sezon sonunda bitiyor (AA)

"BÜYÜYE KAPILDI AMA HEDEFİ AYNI"

Napoli'ye yakın Areanpoli'de yer verilen haberde Victor Osimhen için; "Victor Türkiye'de çok iyi durumda. Yaptığı seçimden dolayı kesinlikle pişman değil. Galatasaray'ın büyüsüne kapıldı ancak hayali hep aynıydı. Üst düzey bir kulüpte oynayabilmek. Asıl hedefi Premier Lig.

Kendisini isteyen birçok takımdan İngiliz devlerine sıcak baktığı görülüyor." denildi.

İşte o haber...

Victor Osimhen İtalya'da transferin ilk sıralarında (Areanapoli)Victor Osimhen İtalya'da transferin ilk sıralarında (Areanapoli)

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