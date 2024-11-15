Victo Osimhen Avrupa devlerinin radarında (AA)

TALİPLERİ ARTIYOR

Her ne kadar kontratının sezon sonuna kadar olduğunu söylese de Victor Osimhen için iddialar bitmiyor. Özellikle İngiltere ve her ne kadar Napoli'nin gönlü olmasa da İtalya'dan birçok takım kendisini istiyor.

Ayrıca PSG'nin de devreye girdiği yönünde çok sayıda söylenti basında yer alıyor. Yıldız futbolcu ile ilgili olarak İtalya'dan flaş bir yorum geldi.