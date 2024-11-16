Jose Mourinho kendi rekorunu kırdı! 26 puanla en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

61 yaşındaki Jose Mourinho, bu sezon topladığı 26 puanla kendi rekorunu kırdı. Fenerbahçe teknik direktörü, son 10 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Sarı-Lacivertliler'in hocası, 2014- 2015 sezonunda 29 puan toplamıştı. O sezondan sonra en çok puan topladığı sezonu Fenerbahçe ile yaşıyor.