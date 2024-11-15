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Kanarya'dan yedek tarifesi! Fenerbahçe Zenit'i 2-1 yendi

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini 2-1 yendi. Rus temsilcisi önünde yedek ağırlıklı kadro ile mücadele eden sarı lacivertlilerin gollerini Cenk Tosun ve Levent Mercan kaydetti. İşte Fenerbahçe - Zenit maçında yaşananlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 19:48 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 21:58
Kanarya’dan yedek tarifesi! Fenerbahçe Zenit’i 2-1 yendi

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Fenerbahçe, Süper Lig'deki milli arada Zenit'i konuk etti. Sarı lacivertli ekip, rakibini 2-1 yendi. Goller Cenk Tosun ve Levent Mercan'dan geldi.

Fenerbahçe - Zenit maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe - Zenit maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GOLLER

GOL! Cenk Tosun'dan klasına yakışır bir son vuruş!

Zenit, Erokhin'in golüyle beraberliği yakaladı.

GOL! Levent Mercan! Atağa katıldı pozisyonu bitirdi! Tadic'ten bir asist daha!

Cenk Tosun Zenit maçındaki fırsatını gol atarak değerlendirdi (AA)Cenk Tosun Zenit maçındaki fırsatını gol atarak değerlendirdi (AA)

İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Zenit ile karşılaştığı hazırlık maçında Zeki Dursun bu sezon ilk defa sarı lacivertli formayı A takım düzeyinde giydi. Rus temsilcisi karşısında oynayan genç futbolcu takımına katkı verebilmek adına mücadele etti.

YEDEKLERE ŞANS

Teknik direktör Jose Mourinho, Zenit mücadelesinde sezon içerisinde fazla oynatmadığı oyuncularına şans verdi. Kalede İrfan Can Eğribayat eldivenlerini giyerken defansta Levent, Yusuf ve Becao mücadele etti. Orta sahada sürekli oynayan Tadic ve Fred'in yanında Bartuğ, Zeki ve Oğuz Aydın yer aldı. İleride ise Cenk Tosun gol aradı.

Fenerbahçe Rusya temsilcisi Zenit ile karşılaştı (Fenerbahçe X hesabı)Fenerbahçe Rusya temsilcisi Zenit ile karşılaştı (Fenerbahçe X hesabı)

YEDEKLER ALT YAPIDAN

Fenerbahçe'de Zenit karşısında yedek kulübesi altyapı oyuncularından oluştu.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra Metehan Kurt, Muharrem Çizgili, Mustafa Sezai Gülmez, Şükür Toğrak, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı ve Yiğit Emir Ekiz, teknik heyetten şans bekledi.

KALİTELERİNİ KONUŞTURDULAR

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun zaman zaman şans verse de sürekli tercih etmediği Cenk Tosun karşılaşmada 1 gol atarken Levent Mercan da ağları havalandırma başarısı gösterdi. İki futbolcu da sarı lacivertli forma ile lk kez gol sevinci yaşadı. Aynı zamanda hocalarına da "Buradayız" mesajı verdiler. Dusan Tadic ise iki isme asist yaparak takımı için ne kadar önemli olduğunu bi kez daha gösterdi.

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