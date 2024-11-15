Kanarya’dan yedek tarifesi! Fenerbahçe Zenit’i 2-1 yendi

Fenerbahçe Rusya temsilcisi Zenit ile karşılaştı (Fenerbahçe X hesabı)

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Fenerbahçe'de Zenit karşısında yedek kulübesi altyapı oyuncularından oluştu.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra Metehan Kurt, Muharrem Çizgili, Mustafa Sezai Gülmez, Şükür Toğrak, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı ve Yiğit Emir Ekiz, teknik heyetten şans bekledi.

KALİTELERİNİ KONUŞTURDULAR

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun zaman zaman şans verse de sürekli tercih etmediği Cenk Tosun karşılaşmada 1 gol atarken Levent Mercan da ağları havalandırma başarısı gösterdi. İki futbolcu da sarı lacivertli forma ile lk kez gol sevinci yaşadı. Aynı zamanda hocalarına da "Buradayız" mesajı verdiler. Dusan Tadic ise iki isme asist yaparak takımı için ne kadar önemli olduğunu bi kez daha gösterdi.