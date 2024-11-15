Kanarya’dan yedek tarifesi! Fenerbahçe Zenit’i 2-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'deki milli arada Zenit'i konuk etti. Sarı lacivertli ekip, rakibini 2-1 yendi. Goller Cenk Tosun ve Levent Mercan'dan geldi.
Fenerbahçe, Süper Lig'deki milli arada Zenit'i konuk etti. Sarı lacivertli ekip, rakibini 2-1 yendi. Goller Cenk Tosun ve Levent Mercan'dan geldi.
GOLLER
GOL! Cenk Tosun'dan klasına yakışır bir son vuruş!
⚽GOL! Cenk Tosun'dan klasına yakışır bir son vuruş! pic.twitter.com/01aoSpN5Pp— TRT Spor (@trtspor) November 15, 2024
Zenit, Erokhin'in golüyle beraberliği yakaladı.
Zenit, Erokhin'in golüyle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/sz84VeoJL7— TRT Spor (@trtspor) November 15, 2024
GOL! Levent Mercan! Atağa katıldı pozisyonu bitirdi! Tadic'ten bir asist daha!
⚽GOL! Levent Mercan! Atağa katıldı pozisyonu bitirdi! Tadic'ten bir asist daha! pic.twitter.com/FQQFoYU4a1— TRT Spor (@trtspor) November 15, 2024
İLK KEZ FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin Zenit ile karşılaştığı hazırlık maçında Zeki Dursun bu sezon ilk defa sarı lacivertli formayı A takım düzeyinde giydi. Rus temsilcisi karşısında oynayan genç futbolcu takımına katkı verebilmek adına mücadele etti.
YEDEKLERE ŞANS
Teknik direktör Jose Mourinho, Zenit mücadelesinde sezon içerisinde fazla oynatmadığı oyuncularına şans verdi. Kalede İrfan Can Eğribayat eldivenlerini giyerken defansta Levent, Yusuf ve Becao mücadele etti. Orta sahada sürekli oynayan Tadic ve Fred'in yanında Bartuğ, Zeki ve Oğuz Aydın yer aldı. İleride ise Cenk Tosun gol aradı.
YEDEKLER ALT YAPIDAN
Fenerbahçe'de Zenit karşısında yedek kulübesi altyapı oyuncularından oluştu.
Sarı-lacivertlilerde kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra Metehan Kurt, Muharrem Çizgili, Mustafa Sezai Gülmez, Şükür Toğrak, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı ve Yiğit Emir Ekiz, teknik heyetten şans bekledi.
KALİTELERİNİ KONUŞTURDULAR
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun zaman zaman şans verse de sürekli tercih etmediği Cenk Tosun karşılaşmada 1 gol atarken Levent Mercan da ağları havalandırma başarısı gösterdi. İki futbolcu da sarı lacivertli forma ile lk kez gol sevinci yaşadı. Aynı zamanda hocalarına da "Buradayız" mesajı verdiler. Dusan Tadic ise iki isme asist yaparak takımı için ne kadar önemli olduğunu bi kez daha gösterdi.