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Galatasaray'a transferde 35'lik yıldız! Son söz Okan Buruk'un

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk elde etmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de zirveye oynamak isteyen Galatasaray, Mauro Icardi'nin uzun süreli sakatlığı sonrasında forvet arayışlarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin hedefinde daha önce de ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı yıldız oyuncu için girişi yapılacak.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 21:23 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 22:13
Galatasaray’a transferde 35’lik yıldız! Son söz Okan Buruk’un

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Türkiye ve Avrupa'da başarılı bir sezon sonu yaşamak isteyen Galatasaray'da transferin ilk sırasında forvet takviyesi yer alıyor. Sarı kırmızılı ekipte Mauro Icardi'nin uzun süreli sakatlığı ile birlikte yaşanan şoktan kısa sürede kurtulmak isteyen teknik heyet ve yönetim, birçok ismi gündeminde tutuyor.

Mauro Icardi ameliyat olacak (AA)Mauro Icardi ameliyat olacak (AA)

ICARDI'NİN SON DURUMU

Galatasaray A Takım Doktoru Dr. Yener İnce, hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Mauro Icardi'nin Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu ve ameliyat detayı için şu ifadeleri kullandı;

"Ön çapraz bağ koptuğu zaman, ameliyata hazırlanmak için belli bir süre beklenmesi gerekiyor. O süreyi bekleyeceğiz. Dizdeki kemik ödeminin azalmasından sonra operasyonu organize edeceğiz. Yürüyebiliyor, acaba bağı kopmadı mı diye çok fazla spekülasyon oldu. Galatasaray çok ciddi bir kulüp. Taraftarı yanıltacak bir açıklama söz konusu olamaz. Ön çapraz bağın kopma pozisyonundaki şiddete bağlı olarak kemik ödemi ve diz içi ödemi farklılıklar gösterdiği için, bazı oyuncular yürürken zorlanabilir; ama çoğunlukla hastanın yürümesini çok zorlaştıran bir durum ortaya çıkmaz. Mauro Icardi'nin o gün yürümüş olması, ön çapraz başlarının kopmadığı anlamına gelmiyor. Keşke kopmasaydı; ama bir menisküs yırtığı ile beraber koptu. Posterolatorel köşe alanda da bir hasarı var. Maalesef ameliyatı zorunlu. Planlamasını yapacağız."

Marko Arnautovic bu sezon 1 gol atabildi (AFP)Marko Arnautovic bu sezon 1 gol atabildi (AFP)

MARKO ARNAUTOVIC HAMLESİ

Galatasaray, Avusturya medyasından Kronehit.at'nin haberine göre Marko Arnautovic'in peşine düştü. Yıldız futbolcu yaz aylarında da Cimbom'un gündemine gelmişti.

Hatta tatil için Türkiye'yi de tercih eden 35 yaşındaki golcü, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Marko Arnautovic bu sezon tek golünü Kızılyıldız'a karşı attı (REUTERS)Marko Arnautovic bu sezon tek golünü Kızılyıldız'a karşı attı (REUTERS)

ARNAUTOVIC'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğku'nun forma giydiği Inter'de oynayan ve sezon sonu kontratı bitecek olan Marko Arnautovic, 6 karşılaşmada 163 dakika forma giydi ve sadece 1 gol atabildi.

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