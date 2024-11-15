Türkiye ve Avrupa'da başarılı bir sezon sonu yaşamak isteyen Galatasaray'da transferin ilk sırasında forvet takviyesi yer alıyor. Sarı kırmızılı ekipte Mauro Icardi'nin uzun süreli sakatlığı ile birlikte yaşanan şoktan kısa sürede kurtulmak isteyen teknik heyet ve yönetim, birçok ismi gündeminde tutuyor.
Mauro Icardi ameliyat olacak (AA)
ICARDI'NİN SON DURUMU
Galatasaray A Takım Doktoru Dr. Yener İnce, hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Mauro Icardi'nin Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu ve ameliyat detayı için şu ifadeleri kullandı;
"Ön çapraz bağ koptuğu zaman, ameliyata hazırlanmak için belli bir süre beklenmesi gerekiyor. O süreyi bekleyeceğiz. Dizdeki kemik ödeminin azalmasından sonra operasyonu organize edeceğiz. Yürüyebiliyor, acaba bağı kopmadı mı diye çok fazla spekülasyon oldu. Galatasaray çok ciddi bir kulüp. Taraftarı yanıltacak bir açıklama söz konusu olamaz. Ön çapraz bağın kopma pozisyonundaki şiddete bağlı olarak kemik ödemi ve diz içi ödemi farklılıklar gösterdiği için, bazı oyuncular yürürken zorlanabilir; ama çoğunlukla hastanın yürümesini çok zorlaştıran bir durum ortaya çıkmaz. Mauro Icardi'nin o gün yürümüş olması, ön çapraz başlarının kopmadığı anlamına gelmiyor. Keşke kopmasaydı; ama bir menisküs yırtığı ile beraber koptu. Posterolatorel köşe alanda da bir hasarı var. Maalesef ameliyatı zorunlu. Planlamasını yapacağız."
Marko Arnautovic bu sezon 1 gol atabildi (AFP)
MARKO ARNAUTOVIC HAMLESİ
Galatasaray, Avusturya medyasından Kronehit.at'nin haberine göre Marko Arnautovic'in peşine düştü. Yıldız futbolcu yaz aylarında da Cimbom'un gündemine gelmişti.
Hatta tatil için Türkiye'yi de tercih eden 35 yaşındaki golcü, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.