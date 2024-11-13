Napoli'den flaş Osimhen açıklaması! "Galatasaray'ın parası yok"

Victor Osimhen. (AA) FENERBAHÇE DE YAKIN TAKİPTE İtalyan ekibi, Osimhen için teklifleri beklerken Galatasaray 'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de yakın takipte. Sarı-lacivertli yetkililer, Napoli kulübünün adımlarına göre hareket etme kararı alırken süreci de yakından izliyor.

Victor Osimhen. (AA)

"GALATASARAY'IN PARASI YOK"



Nijeryalı oyuncu için Avrupa devleri, İtalyan kulübünün nabzını ölçerken Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.



75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan futbolcunun geleceği ile ilgili net ifadeler kullanan Manna, "Napoli takımı pazarlık yapmayı düşünmüyor, bu konuda kapımız kapalı. Galatasaray'ın bu rakamı şu an için ödeyecek bütçesi yok. 75 milyon Euro bedel… Osimhen'i isteyen çok takım var. Bu parayı ödemeye hazırlar." dedi.