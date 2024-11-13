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Napoli'den flaş Osimhen açıklaması! "Galatasaray'ın parası yok"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar kiralık aşkı Victor Osimhen'in bonservisini alabilmenin planlarını yapıyor. Aslan, 75 milyon euroluk bedel için araştırmalarını sürdürürken Napoli cephesinden şoke eden bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 10:34 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 10:34
Napoli’den flaş Osimhen açıklaması! Galatasaray’ın parası yok

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Napoli sonrasında yolu İstanbul'a düşen Victor Osimhen, Galatasaray'daki golleri ile yeniden Avrupa piyasasının radarındaki isim oldu.

Victor Osimhen. (AA)Victor Osimhen. (AA)
FENERBAHÇE DE YAKIN TAKİPTE

İtalyan ekibi, Osimhen için teklifleri beklerken Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de yakın takipte.

Sarı-lacivertli yetkililer, Napoli kulübünün adımlarına göre hareket etme kararı alırken süreci de yakından izliyor.

Victor Osimhen. (AA)Victor Osimhen. (AA)
"GALATASARAY'IN PARASI YOK"

Nijeryalı oyuncu için Avrupa devleri, İtalyan kulübünün nabzını ölçerken Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan futbolcunun geleceği ile ilgili net ifadeler kullanan Manna, "Napoli takımı pazarlık yapmayı düşünmüyor, bu konuda kapımız kapalı. Galatasaray'ın bu rakamı şu an için ödeyecek bütçesi yok. 75 milyon Euro bedel… Osimhen'i isteyen çok takım var. Bu parayı ödemeye hazırlar." dedi.

Victor Osimhen. (AA)Victor Osimhen. (AA)

"FESHEDİLEBİLİR!"

Manna, "Napoli, böyle bir durumda Galatasaray'a ocak ayında sadece kiralama sözleşmesini feshetmek için bir rakam ödemek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

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