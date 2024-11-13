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Dünya futbolunda son 15 yıla damga vuran isimlerden biri olan Paul Pogba doping kullandığı gerekçesiyle 4 yıl yeşil sahalardan men edilmişti. Ancak ekim ayında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2027/28 sezonuna kadar profesyonel olarak futbol oynaması beklenmeyen Fransız yıldızın cezasını 18 aya indirdi.

Paul Pogba. (AFP)

JUVENTUS'TAN AYRILIYOR İtalyan basını mart ayında futbola geri dönüş hazırlığı yapan Pogba'nın artık Juventus formasını kesin olarak giymeyeceğini ve İtalyan kulübüyle fesih görüşmelerine başladığını yazdı. İddialara göre 31 yaşındaki futbolcunun menajeri şu anda birçok takımla görüşüyor ve bu takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.