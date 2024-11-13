PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

ÖZEL | Okan Buruk'tan dünya yıldızına veto!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılara dünyaca ünlü yıldız önerildi. Ancak Okan Buruk bu transferi veto etti. İşte bu kararın nedeni...

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:57 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:57
ÖZEL | Okan Buruk’tan dünya yıldızına veto!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünya futbolunda son 15 yıla damga vuran isimlerden biri olan Paul Pogba doping kullandığı gerekçesiyle 4 yıl yeşil sahalardan men edilmişti.

Ancak ekim ayında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2027/28 sezonuna kadar profesyonel olarak futbol oynaması beklenmeyen Fransız yıldızın cezasını 18 aya indirdi.

Paul Pogba. (AFP)Paul Pogba. (AFP)
JUVENTUS'TAN AYRILIYOR

İtalyan basını mart ayında futbola geri dönüş hazırlığı yapan Pogba'nın artık Juventus formasını kesin olarak giymeyeceğini ve İtalyan kulübüyle fesih görüşmelerine başladığını yazdı.

İddialara göre 31 yaşındaki futbolcunun menajeri şu anda birçok takımla görüşüyor ve bu takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

Paul Pogba. (REUTERS)Paul Pogba. (REUTERS)
OKAN BURUK'TAN VETO

Sarı-Kırmızılı yönetimin tecrübeli orta saha Pogba'nın menajeri tarafından gelen bu sürpriz teklifi teknik heyete ilettiği belirtiliyor. Ancak son maçını 3 Eylül 2023'te Empoli'ye karşı oynayan yıldız futbolcunun olası fiziksel problemleri nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk'un bu transfere onay vermeyeceği belirtildi.

Paul Pogba. (AFP)Paul Pogba. (AFP)

446 MAÇA ÇIKIP 76 GOL ATTI

Mart 2025'te sahalara dönmesi beklenen Paul Pogba profesyonel kariyerinde şu ana kadar 446 maça çıktı. Fransız orta saha söz konusu karşılaşmalarda 76 kez gol sevinci yaşadı. Pogba'nın 96 da asisti var.

Okan Buruktan İtalya seferi! Yıldız isim için bizzat devredeOkan Buruktan İtalya seferi! Yıldız isim için bizzat devrede
Okan Buruk'tan İtalya seferi! Yıldız isim için bizzat devrede
Napoliden Fenerbahçeye Osimhen yanıtı! Tek şartla görüşürüzNapoliden Fenerbahçeye Osimhen yanıtı! Tek şartla görüşürüz
Napoli'den Fenerbahçe'ye Osimhen yanıtı! 'Tek şartla görüşürüz'
Galatasarayda Mauro Icardi yerine 6 aday!Galatasarayda Mauro Icardi yerine 6 aday!
Galatasaray'da Mauro Icardi yerine 6 aday!
Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza vedaGalatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda
Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti | Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı: Kumardan nefret ederim
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den 3. Dünya Savaşı uyarısı! ABD Suriye’den çekilecek mi? Dikkat çeken İsrail sözleri
Trump dönemi ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme: Yönünü Ankara’ya çevirecek
Yeni asgari ücret herkese yansıyacak! Formüllere göre ne kadar olacak? Hangi gelir ve ödemeleri etkileyecek?
ÖZEL | Okan Buruk’tan dünya yıldızına veto!
Galatasaray yıldızı Batshuayi 7 milyon TL dolandırıldı! Ev kirası ve otomobil için danışmanına verdiği 200 bin Euro buhar oldu
Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var
Donald Trump sözünü tuttu: Elon Musk bakan oldu! İşte milyarderin Beyaz Saray’daki görevi
Bahis bataklığı nasıl işliyor? Para aktarımı nasıl sağlanıyor? Özellikle o isimleri seçiyorlar
İzmir’de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuğa uğurlandı! Tutuklu babaya özel izin
Provokatör Nasuh Mahruki gözaltına alındı
Galatasaray’da Osimhen’in tapusu için 25 milyon Euro’luk operasyon!
Terör devleti İsrail’den Gazze’deki yaralı sivillere dron saldırısı! İngiliz doktor Mamode: Bomba düştükten sonra çocukları vuruyorlar
Kaz Dağları’ndaki talanın ardından İmamoğlu ailesi çıktı!
Başkan Erdoğan’dan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesinde peş peşe temaslar! Keir Starmer, Aliyev, Tokayev...
SON DAKİKA