Dünya futbolunda son 15 yıla damga vuran isimlerden biri olan Paul Pogba doping kullandığı gerekçesiyle 4 yıl yeşil sahalardan men edilmişti.
Ancak ekim ayında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2027/28 sezonuna kadar profesyonel olarak futbol oynaması beklenmeyen Fransız yıldızın cezasını 18 aya indirdi.
Paul Pogba. (AFP)
JUVENTUS'TAN AYRILIYOR
İtalyan basını mart ayında futbola geri dönüş hazırlığı yapan Pogba'nın artık Juventus formasını kesin olarak giymeyeceğini ve İtalyan kulübüyle fesih görüşmelerine başladığını yazdı.
İddialara göre 31 yaşındaki futbolcunun menajeri şu anda birçok takımla görüşüyor ve bu takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.
Paul Pogba. (REUTERS)
OKAN BURUK'TAN VETO
Sarı-Kırmızılı yönetimin tecrübeli orta saha Pogba'nın menajeri tarafından gelen bu sürpriz teklifi teknik heyete ilettiği belirtiliyor. Ancak son maçını 3 Eylül 2023'te Empoli'ye karşı oynayan yıldız futbolcunun olası fiziksel problemleri nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk'un bu transfere onay vermeyeceği belirtildi.