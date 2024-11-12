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Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar sezon başında kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini devre arasında alabilmenin hesaplarını yapıyor. Aslan'da bu doğrultuda 3 yıldız ismin gözden çıkarıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 09:03 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 09:03
Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

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Trendyol Süper Lig'de son maçta Samsunspor'u yenerek liderliğini perçinleyen Aslan'da gündem Victor Osimhen... Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan yıldız futbolcunun geleceği merak konusu.

Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

ÖNCE TOTTENHAM'I YIKTI

Victor Osimhen, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile Rams Park'ta oynadığı ve 3-2 kazandığı maçta iki gol kaydederek İngiltere Premier Lig ekibini adeta yıktı.

Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

SONRA SAMSUN'A ATTI

Nijeryalı golcü, ayağı sıcakken hafta sonunu da boş geçmedi. Osimhen, Galatasaray'ın Samsunspor'u İstanbul'da 3-2 devirdiği mücadelede de iki gol atarak 3 puanın alınmasında büyük rol oynadı.

Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

NELER SÖYLEDİ?

25 yaşındaki santrfor, Samsunspor karşılaşmasının ardından gazetecilere konuştu. Galibiyet için mutlu olduklarını belirten Nijeryalı golcü, şunları söyledi: "Samsunspor çok iyi oynadı, neden bu durumda olduklarını görmüş olduk. Galibiyet önemliydi.

Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

'TARAFTARLAR BENİ ÇOK SEVİYOR'

Şimdi millî takımlara gideceğiz. Bu galibiyet bize de öz güven oldu. Döndüğümüzde de her maçı kazanacak gücümüz var. Çok önemli bir galibiyet aldık. Galatasaray'da çok mutluyum, taraftarlar beni çok seviyor. Ben galibiyeti onlara armağan ediyorum"

Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

9 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 9 maça çıktı. Yıldız futbolcu, söz konusu 9 karşılaşmada 8 gol 4 asistle oynayarak 12 gole direkt katkı koydu.

Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

HER TÜRLÜ FEDEAKÂRLIK YAPILACAK!

Öte yandan Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in bonservisini almak için uygulayacağı plan da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız golcünün bonservisini almak için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğu bildirildi.

Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

BAŞKAN ÖZBEK KARARLI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu konuda kararlı olduğu ve harekete geçilmesi talimatını verdiği belirtildi. Napoli ile pazarlıkların önümüzdeki günlerde başlayacağı, aynı zamanda gelişmelerden Osimhen'in de bilgilendirildiği öğrenildi.

Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

HEM CHELSEA HEM FENERBAHÇE TEHDİDİ

Cimbom'un, elini çabuk tutmak istemesinde Chelsea'den sonra Fenerbahçe'nin de devreye gireceği iddialarının da etkili olduğu kaydedildi. Aslan'ın, 75 milyon euro'luk bonservis ücretini aşağıya çekmek için uğraş vereceği öğrenildi.

Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

YUNUS, BARIŞ VE SANCHEZ TAKASTA KULLANILABİLİR

Galatasaray'ın Osimhen ile alakalı çarpıcı bir formülü daha ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre İtalyan ekibi Napoli'nin radarında olan Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz veya Yunus Akgün gibi isimlerim de takas+para formülüyle masaya gelebileceği bildirildi.

Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

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