Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

NELER SÖYLEDİ? 25 yaşındaki santrfor, Samsunspor karşılaşmasının ardından gazetecilere konuştu. Galibiyet için mutlu olduklarını belirten Nijeryalı golcü, şunları söyledi: "Samsunspor çok iyi oynadı, neden bu durumda olduklarını görmüş olduk. Galibiyet önemliydi.





'TARAFTARLAR BENİ ÇOK SEVİYOR' Şimdi millî takımlara gideceğiz. Bu galibiyet bize de öz güven oldu. Döndüğümüzde de her maçı kazanacak gücümüz var. Çok önemli bir galibiyet aldık. Galatasaray'da çok mutluyum, taraftarlar beni çok seviyor. Ben galibiyeti onlara armağan ediyorum"





9 MAÇTA 12 GOLE KATKI Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 9 maça çıktı. Yıldız futbolcu, söz konusu 9 karşılaşmada 8 gol 4 asistle oynayarak 12 gole direkt katkı koydu.





HER TÜRLÜ FEDEAKÂRLIK YAPILACAK! Öte yandan Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in bonservisini almak için uygulayacağı plan da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız golcünün bonservisini almak için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğu bildirildi.



