Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda

Trendyol Süper Lig'de son maçta Samsunspor'u yenerek liderliğini perçinleyen Aslan'da gündem Victor Osimhen... Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan yıldız futbolcunun geleceği merak konusu.
Trendyol Süper Lig'de son maçta Samsunspor'u yenerek liderliğini perçinleyen Aslan'da gündem Victor Osimhen... Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan yıldız futbolcunun geleceği merak konusu.
ÖNCE TOTTENHAM'I YIKTI
Victor Osimhen, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile Rams Park'ta oynadığı ve 3-2 kazandığı maçta iki gol kaydederek İngiltere Premier Lig ekibini adeta yıktı.
SONRA SAMSUN'A ATTI
Nijeryalı golcü, ayağı sıcakken hafta sonunu da boş geçmedi. Osimhen, Galatasaray'ın Samsunspor'u İstanbul'da 3-2 devirdiği mücadelede de iki gol atarak 3 puanın alınmasında büyük rol oynadı.
NELER SÖYLEDİ?
25 yaşındaki santrfor, Samsunspor karşılaşmasının ardından gazetecilere konuştu. Galibiyet için mutlu olduklarını belirten Nijeryalı golcü, şunları söyledi: "Samsunspor çok iyi oynadı, neden bu durumda olduklarını görmüş olduk. Galibiyet önemliydi.
'TARAFTARLAR BENİ ÇOK SEVİYOR'
Şimdi millî takımlara gideceğiz. Bu galibiyet bize de öz güven oldu. Döndüğümüzde de her maçı kazanacak gücümüz var. Çok önemli bir galibiyet aldık. Galatasaray'da çok mutluyum, taraftarlar beni çok seviyor. Ben galibiyeti onlara armağan ediyorum"
9 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 9 maça çıktı. Yıldız futbolcu, söz konusu 9 karşılaşmada 8 gol 4 asistle oynayarak 12 gole direkt katkı koydu.
HER TÜRLÜ FEDEAKÂRLIK YAPILACAK!
Öte yandan Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in bonservisini almak için uygulayacağı plan da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız golcünün bonservisini almak için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğu bildirildi.
BAŞKAN ÖZBEK KARARLI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu konuda kararlı olduğu ve harekete geçilmesi talimatını verdiği belirtildi. Napoli ile pazarlıkların önümüzdeki günlerde başlayacağı, aynı zamanda gelişmelerden Osimhen'in de bilgilendirildiği öğrenildi.
HEM CHELSEA HEM FENERBAHÇE TEHDİDİ
Cimbom'un, elini çabuk tutmak istemesinde Chelsea'den sonra Fenerbahçe'nin de devreye gireceği iddialarının da etkili olduğu kaydedildi. Aslan'ın, 75 milyon euro'luk bonservis ücretini aşağıya çekmek için uğraş vereceği öğrenildi.
YUNUS, BARIŞ VE SANCHEZ TAKASTA KULLANILABİLİR
Galatasaray'ın Osimhen ile alakalı çarpıcı bir formülü daha ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre İtalyan ekibi Napoli'nin radarında olan Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz veya Yunus Akgün gibi isimlerim de takas+para formülüyle masaya gelebileceği bildirildi.