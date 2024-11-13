Senegal Futbol Federasyonu, Ismail Jakobs'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Jakobs'un dün çekilen MR'ında sağ bacak soleus kasında üçüncü derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.



Sakatlığı nedeniyle Jakobs'un Senegal'in Burkina Faso ve Burundi ile oynayacağı maçlarda görev yapamayacağı ifade edildi.

Jakobs'un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SAMSUNSPOR MAÇINA DEVAM EDEMEDİ



Süper Lig'de Antalyaspor'la oynanan maçta sakatlanan ve sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş, Elfsborg ve Tottenham maçlarını kaçıran Ismail Jakobs, Samsunspor karşılaşmasıyla takımda dönmüştü. Bu maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu devre arasında kenara gelmiş ve yerini Victor Nelsson'a bırakmıştı.