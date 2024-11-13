Fenerbahçe’de Dusan Tadic sözleşmeyi kaptı!

Dusan Tadic. (AA)



YENİ SÖZLEŞME YOLDA



Fenerbahçe Yönetimi, performansı kadar karakteri ve takımı sahiplenmesinden de son derece memnun olduğu yıldız futbolcunun, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Tadic ve menajeriyle kısa süre içerisinde ilk görüşmenin yapılması ve 1+1 yıllık teklifin sunulması bekleniyor.