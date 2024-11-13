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Galatasaray Victor Osimhen'in partnerini buldu! Transferde dev hamle

Şampiyonluk yarışında en önemli oyuncularından biri olan Mauro Icardi'nin uzun süreli sakatlığı ile sarsılan Galatasaray, yeni bir forvet alma konusunda harekete geçti. Arjantinli yıldızın yerini doldurmayı hedefleyen Cimbom'da birbirinden önemli oyuncular gündemde yer alıyor. Teknik Direktör Okan Buruk da en doğru kararı verebilmek adına mesai harcıyor. Dünyaca ünlü bir santrfor da listede yer alıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 00:46 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 00:46
Galatasaray Victor Osimhen’in partnerini buldu! Transferde dev hamle

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Bu sezon da şampiyonluğu kazanarak üst üste 3, toplamda ise 25'inci kez adını zirveye yazdırmak isteyen Galatasaray, kadrosuna takviye yapmak adına kolları sıvadı.

Cimbom, şampiyonluk yolunda en önemli silahlarından biri olan Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından yeni bir forvet takviyesi yapılacak. Gündemde birbirinden önemli isimler bulunuyor.

Victor Osimhen Samsunspor ağlarını boş geçmedi (AA)Victor Osimhen Samsunspor ağlarını boş geçmedi (AA)

OSIMHEN'E PARTNER ARANIYOR

Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği karşılaşmada Mauro Icardi'nin sakatlanması sonrasında forvet seçenekleri teke düştü. Victor Osimhen'in ardından sadece Michy Batshuayi bulunuyor. Olası bir kötü durumda alternatifsiz kalmaktan çekinen teknik heyet ve yönetim flaş bir ismi listesine ekledi

Böylelikle hem Osimhen ile birlikte oynayacak hem de zaman zaman yedek kulübesinde görev bekleyecek forvet konusunda temaslar gerçekleştirilecek.

Transferde Victor Osimhen savaşı! Galatasaray için kritik süreçTransferde Victor Osimhen savaşı! Galatasaray için kritik süreç
Transferde Victor Osimhen savaşı! Galatasaray için kritik süreç

Luka Jovic (Getty Images)Luka Jovic (Getty Images)

LUKA JOVIC LİSTEDE

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet transferi yapmak isteyen sarı kırmızılı takım, Milan'ın 26 yaşındaki golcüsü Luka Jovic'i radarına aldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp golcü'nün ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca yıldız isme İtalya'dan da taliplerin olduğu vurgulandı.

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