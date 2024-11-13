Bu sezon da şampiyonluğu kazanarak üst üste 3, toplamda ise 25'inci kez adını zirveye yazdırmak isteyen Galatasaray, kadrosuna takviye yapmak adına kolları sıvadı.
Cimbom, şampiyonluk yolunda en önemli silahlarından biri olan Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından yeni bir forvet takviyesi yapılacak. Gündemde birbirinden önemli isimler bulunuyor.
Victor Osimhen Samsunspor ağlarını boş geçmedi (AA)
OSIMHEN'E PARTNER ARANIYOR
Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği karşılaşmada Mauro Icardi'nin sakatlanması sonrasında forvet seçenekleri teke düştü. Victor Osimhen'in ardından sadece Michy Batshuayi bulunuyor. Olası bir kötü durumda alternatifsiz kalmaktan çekinen teknik heyet ve yönetim flaş bir ismi listesine ekledi
Böylelikle hem Osimhen ile birlikte oynayacak hem de zaman zaman yedek kulübesinde görev bekleyecek forvet konusunda temaslar gerçekleştirilecek.
Luka Jovic (Getty Images)
LUKA JOVIC LİSTEDE
Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet transferi yapmak isteyen sarı kırmızılı takım, Milan'ın 26 yaşındaki golcüsü Luka Jovic'i radarına aldı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp golcü'nün ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca yıldız isme İtalya'dan da taliplerin olduğu vurgulandı.