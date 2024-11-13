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Bu sezon da şampiyonluğu kazanarak üst üste 3, toplamda ise 25'inci kez adını zirveye yazdırmak isteyen Galatasaray, kadrosuna takviye yapmak adına kolları sıvadı. Cimbom, şampiyonluk yolunda en önemli silahlarından biri olan Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından yeni bir forvet takviyesi yapılacak. Gündemde birbirinden önemli isimler bulunuyor.