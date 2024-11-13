SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Transferde Victor Osimhen savaşı! Galatasaray için kritik süreç

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi işler yapabilmek adına yaz aylarında kadrosuna önemli isimler katmıştı. Ancak Victor Osimhen bombası dünyayı sallamıştı. Nijeryalı futbolcunun geleceği ve şimdiden merak konusu. Her ne kadar yazın ayrılacağını söylese de Ocak ayı Cimbom için sert geçecek gibi gözüküyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 22:25 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 22:30
Transferde Victor Osimhen savaşı! Galatasaray için kritik süreç

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşarak üst üste 3, toplamda ise 25'inci kez ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, kadrosuna çok önemli bir golcüyü katmış ve Victor Osimhen'i Napoli'den kiralamıştı.

İtalya'dan geldiği günden bu yana gündemden düşmeyen Nijeryalı futbolcu için adeta savaş çıktı. Hem Juventus ve Milan hem de Ada ekipleri çetin bir mücadeleye girdi.

Victor Osimhen Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'yı peşine taktı (AA)Victor Osimhen Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'yı peşine taktı (AA)

NAPOLI 75 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen için kulübü Napoli de kararını verdi. 25 yaşındaki futbolcu iiçin 75 milyon euro veren tapusunu alabilecek.

Bu noktada sarı kırmızılıların artısı Osimhen'in İstanbul'u, kulübü ve taraftarları çok sevmesi ancak Cimbom'un söz konusu maliyetlere çıkması zor olabilir.

Transferde Victor Osimhen savaşı! Galatasaray için kritik süreçTransferde Victor Osimhen savaşı! Galatasaray için kritik süreç
Transferde Victor Osimhen savaşı! Galatasaray için kritik süreç
Brezilyadan Galatasaraya şok! 12 milyon euroluk teklife retBrezilyadan Galatasaraya şok! 12 milyon euroluk teklife ret
Brezilya'dan Galatasaray'a şok! 12 milyon euroluk teklife ret

Victor Osimhen (İHA)Victor Osimhen (İHA)

DEVLER KAPIDA

İngiliz basınında yer alan habere göre Newcastle United, Arsenal ve Chelsea, Victor Osimhen için oldukça ısrarlı. Her ne kadar Topçular için bonservisini ödeyemeyeceği söylense de olası bir satışta mümkün olabileceğinin altı çiziliyor.

Necastle United'ın Alexander Isak ve Chelsea'nin de Nicolas Jackson'ub yanına iyi bir forvet almak istedikleri vurgulandı.

İşte o haber...

Victor Osimhen İngiltere'de gündemden dülmüyor (The Had Tackle)Victor Osimhen İngiltere'de gündemden dülmüyor (The Had Tackle)

SON DAKİKA