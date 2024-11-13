Transferde Victor Osimhen savaşı! Galatasaray için kritik süreç

Yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşarak üst üste 3, toplamda ise 25'inci kez ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, kadrosuna çok önemli bir golcüyü katmış ve Victor Osimhen'i Napoli'den kiralamıştı.
İtalya'dan geldiği günden bu yana gündemden düşmeyen Nijeryalı futbolcu için adeta savaş çıktı. Hem Juventus ve Milan hem de Ada ekipleri çetin bir mücadeleye girdi.
Victor Osimhen Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'yı peşine taktı (AA)
NAPOLI 75 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen için kulübü Napoli de kararını verdi. 25 yaşındaki futbolcu iiçin 75 milyon euro veren tapusunu alabilecek.
Bu noktada sarı kırmızılıların artısı Osimhen'in İstanbul'u, kulübü ve taraftarları çok sevmesi ancak Cimbom'un söz konusu maliyetlere çıkması zor olabilir.
Victor Osimhen (İHA)
DEVLER KAPIDA
İngiliz basınında yer alan habere göre Newcastle United, Arsenal ve Chelsea, Victor Osimhen için oldukça ısrarlı. Her ne kadar Topçular için bonservisini ödeyemeyeceği söylense de olası bir satışta mümkün olabileceğinin altı çiziliyor.
Necastle United'ın Alexander Isak ve Chelsea'nin de Nicolas Jackson'ub yanına iyi bir forvet almak istedikleri vurgulandı.
İşte o haber...
Victor Osimhen İngiltere'de gündemden dülmüyor (The Had Tackle)