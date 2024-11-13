Transferde Victor Osimhen savaşı! Galatasaray için kritik süreç

Yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşarak üst üste 3, toplamda ise 25'inci kez ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, kadrosuna çok önemli bir golcüyü katmış ve Victor Osimhen'i Napoli'den kiralamıştı.

İtalya'dan geldiği günden bu yana gündemden düşmeyen Nijeryalı futbolcu için adeta savaş çıktı. Hem Juventus ve Milan hem de Ada ekipleri çetin bir mücadeleye girdi.