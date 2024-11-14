UEFA’dan Süpe Lig’de eleştirilen Atilla Karaoğlan’a U21 maçı!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA tarafından Belçika ile Çekya U21 takımları arasında 15 Kasım 2024 Cuma günü oynanacak olan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçını yönetmek üzere görevlendirildi.
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA tarafından Belçika ile Çekya U21 takımları arasında 15 Kasım 2024 Cuma günü oynanacak olan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçını yönetmek üzere görevlendirildi.
Belçika'nın Leuven şehrinde Den Dreef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Çağdaş Altay ise dördüncü hakem olarak kenardaki yerini alacak.