UEFA’dan Süpe Lig’de eleştirilen Atilla Karaoğlan’a U21 maçı!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA tarafından Belçika ile Çekya U21 takımları arasında 15 Kasım 2024 Cuma günü oynanacak olan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçını yönetmek üzere görevlendirildi.