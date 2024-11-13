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Serdar Aziz Kasımpaşa yolunda!

Sezon başında Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz, henüz kulüp bulabilmiş değil. Milli futbolcunun ara transfer dönemi öncesi Kasımpaşa ile görüştüğü öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:03 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:03
Serdar Aziz Kasımpaşa yolunda!

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Jose Mourinho'nun form şansı vermediği Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz'in ocak transfer döneminde hangi takıma transfer olacağı belli oldu.

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Aziz'in yeni takımı şekilleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında transfer görüşmeleri için izin verdiği tecrübeli stoper, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı ve Fenerbahçe'de kaldı.

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KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞÜYOR

Süper Lig'den talipleri olan Serdar Aziz'in ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Serdar Aziz, Kasımpaşa ile görüşme halinde. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 34 yaşındaki savunmacının lacivert-beyazlı kulübe imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe forması altında 135 maça çıkan deneyimli oyuncu, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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