Serdar Aziz Kasımpaşa yolunda!

Jose Mourinho'nun form şansı vermediği Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz'in ocak transfer döneminde hangi takıma transfer olacağı belli oldu.



Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Aziz'in yeni takımı şekilleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında transfer görüşmeleri için izin verdiği tecrübeli stoper, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı ve Fenerbahçe'de kaldı.

KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞÜYOR



Süper Lig'den talipleri olan Serdar Aziz'in ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Serdar Aziz, Kasımpaşa ile görüşme halinde. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 34 yaşındaki savunmacının lacivert-beyazlı kulübe imza atması bekleniyor.



Fenerbahçe forması altında 135 maça çıkan deneyimli oyuncu, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.