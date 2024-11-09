Yok artık Cimbom! Salah’a rekor teklif

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun kadrosunu da oluşturmak istiyor. Sarı kırmızılılar, yıldızlarla dolu kadrosuna, bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı.