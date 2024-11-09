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Yok artık Cimbom! Salah'a rekor teklif

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Osimhen hamlesi ile tüm dünyada ses getiren sarı kırmızılılar bir başka dünya yıldızının peşine düştü. Aslan, Liverpool ile sözleşme yenilemeyen Salah için menajeriyle bir görüşme yaptı. İşte Salah'a için ayrılan çılgın rakam...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 10:44
Yok artık Cimbom! Salah’a rekor teklif

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Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun kadrosunu da oluşturmak istiyor. Sarı kırmızılılar, yıldızlarla dolu kadrosuna, bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı.

Mohamed Salah. (REUTERS)Mohamed Salah. (REUTERS)
SALAH HAMLESİ

En son Osimhen'le dünyayı sarsan Cimbom şimdi de Mohamed Salah'ın peşine düştü. Liverpool ile sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki sağ kanat için düğmeye basıldı.

Hatta Salah'ın menajeriyle ön görüşme bile yapıldı.

Mohamed Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (REUTERS)Mohamed Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (REUTERS)
ÇILGIN RAKAM

Bazı Arap kulüplerinin de talip olduğu Mısırlı yıldız için sponsor destekli olmak üzere ciddi bir rakam gözden çıkarıldı.

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Salah'a imza parası hariç yıllık 20 milyon euro önerecek.

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