Yok artık Cimbom! Salah’a rekor teklif

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun kadrosunu da oluşturmak istiyor. Sarı kırmızılılar, yıldızlarla dolu kadrosuna, bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı.
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun kadrosunu da oluşturmak istiyor. Sarı kırmızılılar, yıldızlarla dolu kadrosuna, bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı.
SALAH HAMLESİ
En son Osimhen'le dünyayı sarsan Cimbom şimdi de Mohamed Salah'ın peşine düştü. Liverpool ile sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki sağ kanat için düğmeye basıldı.
Hatta Salah'ın menajeriyle ön görüşme bile yapıldı.
ÇILGIN RAKAM
Bazı Arap kulüplerinin de talip olduğu Mısırlı yıldız için sponsor destekli olmak üzere ciddi bir rakam gözden çıkarıldı.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Salah'a imza parası hariç yıllık 20 milyon euro önerecek.