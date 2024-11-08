SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! "Yolun son San Mames"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında Tottenham'ı konuk etti. Aslan, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada tarihi farkı kaçırdı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı. Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirirken hedef final olarak belirlendi. İşte o yazılar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:40
Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

FUTBOL EZİYETİ - LEVENT TÜZEMEN

Şu anda Napoli'nin başındaki Conte, Juventus'ta hocayken Mancini'nin yönettiği G.Saray'a elenmişti. O gün Conte şöyle dedi: "Drogba'nın asist yaptığı, Sneijder'in gol attığı bir takım, büyük bir takımdır!" Tottenham'a karşı Icardi'nin top çalıp, Mertens'in asist yapıp, Osimhen'in gol attığı G.Saray, Conte'nin dediği gibi büyük bir takım olduğunu kanıtladı.
İşte bu G.Saray'ın gerçek yapısı!

Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

Çünkü G.Saray'ın genetiğinde Avrupalı takımları yenmek var. Avrupa'da başarılı olmak var. 65 dakika G.Saray, İngiltere'nin en formda takımı Tottenham'a resmen futbol eziyeti yaptı. UEFA'nın şampiyonluk adayları arasında ilk sırada gösterdiği Mourinho'nun final oynar dediği Tottenham'ı G.Saray futbol ve pozisyon olarak resmen dağıttı.


Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

Eğer iki gole imza atan Osimhen ile Icardi, yakaladıkları fırsatları kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında gol yapsalardı G.Saray, tarihinin en farklı Avrupa galibiyetini alırdı. 65 dakika topa hakim olan, sahayı Tottenham'a dar eden, kanatlardan ataklar yapan G.Saraylı oyunculardı. Tottenham 10 kişi kaldıktan sonra G.Saray'ın oyunu bozuldu, panik başladı.
Davinson Sanchez'in, Torreira'nın, Sara'nın, Kaan Ayhan'ın müthiş oyunları 3 puanı getirdi.

Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

TARİHİ BİR MAÇ İZLEDİK - EVREN TURHAN

Galatasaray, Avrupa kupasında Tottenham maçına iyi hazırlandı. 10 günlük ara BAY haftasıyla çok iyi değerlendirilmiş. Ve maça inanılmaz bir şekilde başladı Sarı-Kırmızılılar.
Okan Hoca, Osimhen ve Icardı ile maçta rakip kalede adeta tehdit oluşturdu. Yunus ve Barış kenar taraflarda çok etkiliydi karşılaşmada. Sara mücadalede kendini gösterdi. İnanılmaz bir baskı ile oynadı Galatasaray. Belki tarihi bir farka da ulaşılabilirdi.
Mertens'in asistleri ve Osimhen'in müthiş golleri ile. Belki Osimhen 2 tane daha atardı. İlk yarı 5-1 önde girecekleri maçı 3-1 tamamladılar. Belki sezonun en iyi oyununu oynadı Galatasaray.


Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

Sanhez savunma hattında çok başarılıydı. Tottenham'ın geriden oyun kurarak çıkışları preslerle engellendi. İkinci yarı Galatasaray aynı hırsla ve tempo ile başladı.
Rakip 10 kişi kaldıktan son 1 gol daha bulunması lazımda.
İnanılmaz goller kaçtı.
Kaçan gollerin sayısını heralde Galatasaray taraftarı unutmuştur.
Tarihi bir maç izledik. Avrupa Fatihi Galatasaray farklı bitirmeliydi maçı. Tottenham belki Avrupa maçlarının tarihinde en farklı mağlubiyetini alabilirdi. Sonuç olarak Galatasaray zorlu rakibini yenerek kritik 3 puan aldı.

Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

AVRUPA'DA BİR BAŞKA - MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray 3-4-1-2 ile başladığı oyunda önde baskı ve kanat organizasyonları ile rakibini geri itti. Duran toplarda handikap yaşayan rakibinin bu zaafından yararlanarak duran top dönüşünde Yunus'un füzesi ile erken gelen gol tempo ve istek eşiğini yükseltti. Ancak genç ve dinamik oyunculardan oluşan Tottenham Yunus'un savunma kısmında pozisyon bilgisizliğinden Barış'ın da hamle hatasından yararlanarak beraberlik golünü buldu. Galatasaray'ın ön alan baskı kalitesi ve dönen topların hepsini toplamaları Mertens'in asistleri Osimhen ile iki gol buldu. Abdülkerim ve Sanchez ikilisi de hem stoper hem kanat beki gibi oynadı. Tek sıkıntıları zaman zaman kontralarda eksik yakalanmaları oldu. Baskıyı, kademeyi ve birlikte hareket etmeyi iyi yaptılar. Kaybedilen topları kısa sürede geri almayı bildiler. Ön alanda müthiş baskı ile Tottenam'ı çıkarmadılar. Neler kaçtı neler... Sonra bir kişi eksik kalan rakipten yenilen ikinci gol ve 68'den sonra klasikleşen travma başladı.


Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

Hücum hattı müthiş kaliteli ayaklardan oluşan Galatasaray bence maç seçmiyor, lig seçiyor. Avrupa maçlarını bir başka oynuyor. Son bölümde zorlanmasına rağmen Premier Lig'in önemli takımını yenmeyi ve çok değerli olan üç puan almayı bildi. Belçikalı 34 yaşındaki UEFA'nın umut beslediği 1.90'lık Lawrence Visser fizik gücü yüksek bir hakem. Sahada son derece sakin ve rahat. Galatasaray'ın 8'de Osimhen ile penaltı beklediği pozisyonda topla oynayan kaleci Forster, bu nedenle penaltı olmaz. 12'de Draguşin'in Mertens'e kontrolsüz hareketi net faul ve sarı olmalıydı. Tespit edemedi ve faul dahi vermedi. Aynı Draguşin 32'de İcardi'ye kontrolsüz girince hakem önce avantaja bıraktı, dönüşünde sarı kart gösterdi. Tottenham'ın ilk, Galatasaray'ın ikinci golünde oynattığı avantajlar hakemin artısıydı. Ancak 34'te İcardi'ye arkadan Bissouma öyle kontrolsüz girdi ki hareket sınırda, hakemin kart göstermemesi kabul edilemez ve en büyük hatasıydı.
Lankshear, 53'te ve 60'ta arka arkaya yaptığı fauller sonrası ikinci sarıdan kırmızı gördü, kartlar doğruydu. Hakemin gösterdiği diğer sarı kartlar doğruydu. Toplamda 23 faul, 8 sarı kart ve bir tane ikinci sarıdan kırmızı kartla zorlanmadan maçı tamamladı.

Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

SMİTH ve JONES! - ZEKİ UZUNDURUKAN

Galatasaray, RAMS Park'ta Tottenham karşısında adeta bir Premier Lig takımı gibi mücadele etti. Tottenham Tottenham olalı böyle bir futbol zulmü görmemiştir.
Galatasaray ilk yarı ve ikinci yarının büyük bölümünde Tottenham'ı sahadan sildi; futbol dersi verdi. Galatasaray maça tahrip gücü yüksek bir futbol ile başladı. Sayısız gol pozisyonuna girdi sarı-kırmızılılar! Özellikle Osimhen'in ne kadar büyük bir golcü olduğunu dün gece bir kez daha gördük. Osimhen, bugüne kadar gördüğüm en büyük futbol ressamı. Attığı ikinci golde; Mertens'in uzun metrajlı ortasında öyle bir pozisyon aldı ki, daha top gelirken havalandı; havada asılı kaldı; sonrasında topu ağlara yapıştırdı.


Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

Birçok golcü, bu pozisyona vurma cesaretini bile gösteremez. Osimhen'in beyninde öyle bir gol yazılımı var ki... Top daha ona gelmeden yazılım devreye giriyor ve golün senaryosu hazırlanıyor; Osimhen'e de muazzam goller atmak kalıyor.
Dün Osimhen'e iki asist yapan Mertens'i de unutmamak lazım. Maçı anlatan spiker arkadaşımız; Mertens-Osimhen uyumunu; Batman ve Robin'e benzetti. Ben de bir zamanlar çok beğenilen bir Western dizisi vardı. Smith ve Jones. (Batı'nın en hızlı silah çeken ikilisi) Ben de Mertens- Osimhen ikilisini Smith ve Jones'e benzetiyorum. İki gol silahşörü... Galatasaray, Tottenham karşısında galip gelirken, tarihi farkı kaçırdı.


Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

Kupa 2'nin favorisi gösterilen Tottenham'ı RAMS Park'ın çimlerine gömdü Galatasaray! Helal olsun Galatasaray'a! Yolun sonunda San Mames var! Neden olmasın! Mütevazı olmayalım! Galatasaray, Avrupa deyince bir devrim takımıdır. Avrupa'dan kupa getirme ihtimalini gerçeğe çevirmiştir. Yani ihtimali ihtilale dönüştürmüştür. İkinci kez neden olmasın! Yolun açık olsun Galatasaray!

Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

GÖRKEMLİ OYUN - BÜLENT TİMURLENK

Büyük maçları beklerken mottosu "konsantrasyon" olan bir camianın başkanı Avrupa'da sezonun ilk sınavı PAOK maçı öncesinde Florya'nın betonundan, istifa etmiş sportif direktöründen bahsediyordu. Bir yönetim geleneği galiba. Tottenham maçı öncesinde de ikinci başkanı hakem hatalarının çetelesini tutmak için şov programı pazarlığı yapıyormuş. Büyük Galatasaray için küçük akılların trajedileri bunlar. Davinson'u üçlünün sağına çekmek dünkü maçın santrasında önemli doğrularından biriydi. Obsesif olarak geriden topla çıkmaya çalışan İngilizlere yapılan yoğun baskı rakibi sersemletti. Yunus'un muhteşem golü sonrasında hem hücumda hem savunmada müthiş futbol oynayan Galatasaray ne kadar sürebilir ki, dedirten presini 45 dakikaya taşıdı.

Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

Tottenham'ın tek fırsatta bulduğu gol, Buruk'un takımı adına 11 hücum, geçen sezonki Bayern Münih maçından sonra Galatasaray'ın en iyi oyunu ve hatta tabeladan bağımsız belki de Galatasaray tarihinin en iyi performanslarından biri. 46-65 arası Galatasaray, Tottenham'a tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşatabilirdi. Kaçırmaya doymadılar. İngilizler, ikinci yarının ikinci hücumda bir gol daha buldular ve böylesine görkemli bir oyunun son çeyreği yine tedirginlikle ve İcardi'nin sakatlığının hüznüyle geçti. Fark ikiyi bulmuşken ikinci yarının ortalarında Buruk, İcardi'yi oyundan alabilirdi. Bu konudaki inadı sürüyor. Böylesi görkemli bir oyunun karşılığı bu tabela değil, çok daha farklı olmalıydı… Elbette İcardi'nin sakatlığı sezonun kalanı için hem ünlem hem soru işareti.

Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

İLK 8 AVANTAJI ARTIK KAÇMAZ - ÖMER ÜRÜNDÜL

Galatasaray'ın 60 dakikalık futbol resitali Yunus'un erken attığı mükemmel golle başladı. Sonrasında sürekli önde baskı ve bitmeyen bir pozisyon zenginliği, ikinci devrenin 15. dakikasına kadar sürdü. Atılan 3 golün, iki misli de kaçtı. Örneğin Osimhen, çok rahat 5 golle bu maçtan çıkabilirdi. Torreira ve Sara'nın müthiş presleri… Yorulana kadar Mertens'in aklı ve presi… Sanchez yine defansın temel direğiydi. Osimhen de çok önemli bir santrfor olduğunu bir kez daha gösterdi.


Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

Şimdi gelelim eleştirilerimize; çok az kaleye gelebilen rakip, biri 10 kişi kaldıktan sonra olmak üzere iki gol attı. Sonrasında az kalsın Solanke topu kontrol etse beraberliği de sağlayabilirdi. Okan Buruk'a gelince; çift santrforla oynuyorsun maçın bitmesine oldukça süre var, Ziyech ilk hamlede niye oyuna girer? Takımın fizik olarak en yetersiz oyuncusu İcardi'yi niye çıkaramıyorsun? Üstelik sonunda sakatlandı. Dün alınan sonuçla Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için çok büyük bir avantaj elde etti. Bu avantajı da kaçıracağını düşünmüyorum. Tabii bir de madalyonun öbür yüzü var. Galatasaray belki dün gece tarihi farkla da kazanabilirdi ama bir konuyu göz ardı etmeyelim; Avrupa'nın en güçlü takımı da olsa eğer 7-8 yedek oyuncuyla oynuyorsa saha içinde organize olması ve savunma güvencesi oluşturması mümkün olmaz.

Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran davasında ikinci gün! Baba Arif Güran mahkeme salonunu terk etti | İlk gün kim ne ifade verdi?
EMEKLİYE KASIM FIRSATI | Bankalar yarışa girdi: Emekliye en yüksek promosyon hangisinde? Denizbank, Halkbank, ING...
Türk Telekom
Maccabi Tel Aviv-Ajax maçı sonrası Hollanda karıştı! İsrailli saldırganları nehre attılar
Galatasaray’ı korkutan Osimhen gelişmesi!
Donald Trump sonrası ilk karar! Fed faizi açıkladı Powell’dan Trump sözleri...
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! 9 dereceyi göreceğiz! Haftaya yağış var
Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! Yolun son San Mames
Spor yazarları Az Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Pişmaniye gibi
Salim Güran’ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort ve üfürükçü savunması... Nevzat erkek gibi söyle
Trump’ın kabinesinde kimler olacak? O isim dikkat çekmişti: 47. Başkan resmen duyurdu
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Peş peşe temaslar: Ursula von der Leyen, Macron, Hristodulidis...
7 yıl sonra setlere geri döndü! Sinem Kobal’dan samimi itiraflar: Ara vermemiş gibiyim
Narin’in babası Arif Güran Nevzat Bahtiyar’la tartışmasını anlattı: Kellem de gitse doğru budur | Hepsinden şikayetçiyim
Rusya Devlet Başkanı Putin Donald Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
SON DAKİKA