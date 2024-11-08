Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi! "Yolun son San Mames"

TARİHİ BİR MAÇ İZLEDİK - EVREN TURHAN



Galatasaray, Avrupa kupasında Tottenham maçına iyi hazırlandı. 10 günlük ara BAY haftasıyla çok iyi değerlendirilmiş. Ve maça inanılmaz bir şekilde başladı Sarı-Kırmızılılar.

Okan Hoca, Osimhen ve Icardı ile maçta rakip kalede adeta tehdit oluşturdu. Yunus ve Barış kenar taraflarda çok etkiliydi karşılaşmada. Sara mücadalede kendini gösterdi. İnanılmaz bir baskı ile oynadı Galatasaray. Belki tarihi bir farka da ulaşılabilirdi.

Mertens'in asistleri ve Osimhen'in müthiş golleri ile. Belki Osimhen 2 tane daha atardı. İlk yarı 5-1 önde girecekleri maçı 3-1 tamamladılar. Belki sezonun en iyi oyununu oynadı Galatasaray.



Sanhez savunma hattında çok başarılıydı. Tottenham'ın geriden oyun kurarak çıkışları preslerle engellendi. İkinci yarı Galatasaray aynı hırsla ve tempo ile başladı.

Rakip 10 kişi kaldıktan son 1 gol daha bulunması lazımda.

İnanılmaz goller kaçtı.

Kaçan gollerin sayısını heralde Galatasaray taraftarı unutmuştur.

Tarihi bir maç izledik. Avrupa Fatihi Galatasaray farklı bitirmeliydi maçı. Tottenham belki Avrupa maçlarının tarihinde en farklı mağlubiyetini alabilirdi. Sonuç olarak Galatasaray zorlu rakibini yenerek kritik 3 puan aldı.

AVRUPA'DA BİR BAŞKA - MUSTAFA ÇULCU Galatasaray 3-4-1-2 ile başladığı oyunda önde baskı ve kanat organizasyonları ile rakibini geri itti. Duran toplarda handikap yaşayan rakibinin bu zaafından yararlanarak duran top dönüşünde Yunus'un füzesi ile erken gelen gol tempo ve istek eşiğini yükseltti. Ancak genç ve dinamik oyunculardan oluşan Tottenham Yunus'un savunma kısmında pozisyon bilgisizliğinden Barış'ın da hamle hatasından yararlanarak beraberlik golünü buldu. Galatasaray'ın ön alan baskı kalitesi ve dönen topların hepsini toplamaları Mertens'in asistleri Osimhen ile iki gol buldu. Abdülkerim ve Sanchez ikilisi de hem stoper hem kanat beki gibi oynadı. Tek sıkıntıları zaman zaman kontralarda eksik yakalanmaları oldu. Baskıyı, kademeyi ve birlikte hareket etmeyi iyi yaptılar. Kaybedilen topları kısa sürede geri almayı bildiler. Ön alanda müthiş baskı ile Tottenam'ı çıkarmadılar. Neler kaçtı neler... Sonra bir kişi eksik kalan rakipten yenilen ikinci gol ve 68'den sonra klasikleşen travma başladı.



Hücum hattı müthiş kaliteli ayaklardan oluşan Galatasaray bence maç seçmiyor, lig seçiyor. Avrupa maçlarını bir başka oynuyor. Son bölümde zorlanmasına rağmen Premier Lig'in önemli takımını yenmeyi ve çok değerli olan üç puan almayı bildi. Belçikalı 34 yaşındaki UEFA'nın umut beslediği 1.90'lık Lawrence Visser fizik gücü yüksek bir hakem. Sahada son derece sakin ve rahat. Galatasaray'ın 8'de Osimhen ile penaltı beklediği pozisyonda topla oynayan kaleci Forster, bu nedenle penaltı olmaz. 12'de Draguşin'in Mertens'e kontrolsüz hareketi net faul ve sarı olmalıydı. Tespit edemedi ve faul dahi vermedi. Aynı Draguşin 32'de İcardi'ye kontrolsüz girince hakem önce avantaja bıraktı, dönüşünde sarı kart gösterdi. Tottenham'ın ilk, Galatasaray'ın ikinci golünde oynattığı avantajlar hakemin artısıydı. Ancak 34'te İcardi'ye arkadan Bissouma öyle kontrolsüz girdi ki hareket sınırda, hakemin kart göstermemesi kabul edilemez ve en büyük hatasıydı.

Lankshear, 53'te ve 60'ta arka arkaya yaptığı fauller sonrası ikinci sarıdan kırmızı gördü, kartlar doğruydu. Hakemin gösterdiği diğer sarı kartlar doğruydu. Toplamda 23 faul, 8 sarı kart ve bir tane ikinci sarıdan kırmızı kartla zorlanmadan maçı tamamladı.