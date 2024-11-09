Ertuğrul Doğan’dan sert açıklama: Trabzonspor’un hakkı kasıtlı yeniyor

Ertuğrul Doğan gündeme dair sert açıklamalarda bulundu (İHA)

İşte Ertuğruk Doğan'ın açıklamaları...

"GÜNEŞ'E GÜVENİYORUZ"

"Şenol Güneş hocamızla birlikte yeni bir yola çıktık. Kendisi, Türkiye'nin en önemli teknik direktörlük hikayelerinden bir tanesine sahip. Hem Trabzonspor'da hem de İstanbul'da şampiyonluk yaşadı. Teknik, taktik anlamda bir şey konuşamayız ama bizim zaten kendisinin insanlığına, adamlığına gönlüne kefiliz. Kendisiyle aramızda çok da güzel bir ilişki var. Alınan sonuçlardan hocamız da memnun değil. Bizim de bu durumda memnun olmamız söz konusu değil. Trabzonspor taraftarına da mahcubuz. Ama bizim Şenol Hocaya güvenimiz tam. Camiamızı bulunduğu yerden çıkartıp muhakkak zirve yolunun içerisine sokacaktır. Temennimiz bu yönde. Sezon sonunda Süper Lig'i bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

"TRABZONSPOR'UN HAKKI KASITLI YENMEKTEDİR"

"Trabzonsporlu olmak, her yerde ilk olmak anlamına da geliyor. Sağ olsunlar bize yine bir ilk yaşattılar. Önemli değil. Başkanlığım sürece herkese hak ettiği yerde hak ettiği cevabı verdim. Vermeye de devam edeceğim. Trabzonspor'un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir. Lafımın arkasındayım. Trabzonspor'un mücadelesi yıllardır devam ediyor. Devam da edecektir. Trabzonspor efsanesi oluşturulurken de bu böyleydi, şu anda da böyle. Üzülerek söylüyorum ki bundan sonra da böyle olacaktır. Ama tüm Trabzonsporlular bir arada olduğu müddetçe bir şekilde bu işlerin içinden çıkmayı başardık. Bundan sonra da bu durumlarla baş etmeye devam edeceğiz. Hakem hatalarıyla ilgili olarak bundan sonra da takibimiz devam edecek. Gerektiği yerde gerekeni söylemeye devam edeceğiz"

"YAŞANANLARI KINIYORUZ"

"Ben Tolga Zengin kardeşimizle konuştum. Yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını konuştuk. Konuyla ilgili bizim tarafımıza da bilgi vermesini istedim. Tolga, duruşuyla Trabzonluluğuyla her zaman Trabzon'un hakkını savunmuştur. Ama böyle şeyler her zaman bizim hakkımızın savunulduğu zaman insanların başına geliyor. Rakiplerin buna benzer durumlarda yapılan yorumlarının bir karşılığı olmuyor. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da yanlı bir durum söz konusu oluyor. Biz, camia olarak yaşanan durumu şiddetle kınıyoruz. Bir yerde Trabzonspor'un da yayıncı kurula cevabı olacaktır"

"KİMSENİN HAKKININ YENMEDİĞİ BİR MAÇ OLSUN"

"Bu akşam komşu şehrimiz Çaykur Rizespor ile maçımız var. Rakibimizin çok değerli bir başkanı var. Dün kendisiyle de konuştum; iki şehir kardeştir, komşudur. Aramızda en ufak kötü bir durumun yaşanması bile aklımızdan geçmemektedir. Böyle şeyle konuşuluyor ama bizim yönetim olarak da rakip kulüple çok önemli, samimi bir bağ var. Onlar da bu duruma hassasiyetle yanaşıyor. Bugün de hak edenin kazandığı, hakemin hiçbir şekilde sonuca müdahil olmadığı, iki kulübün de hakkının yenmediği bir maç olmasını diliyorum"