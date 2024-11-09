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Galatasaray'da Okan Buruk tehlikesi!

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, son oynanan Tottenham maçında gösterdiği performansla parmak ısırttı. Sarı kırmızılı yıldızların maçı izlemeye gelen scoutlardan tam not aldığı karşılaşmanın ardından Okan Buruk tehlikesi yaşandı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 11:02 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 11:02
Galatasaray’da Okan Buruk tehlikesi!

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, müthiş bir oyun ortaya koyarak sahasında Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'ı sahasında 3-2'lik skorla yenmeyi başardı ve Avrupa medyasında da galibiyetiyle büyük yankı uyandırdı.

Okan Buruk. (AA)Okan Buruk. (AA)

OKAN BURUK LİSTEYE GİRDİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham zaferiyle ses getiren Galatasaray'ın İngiliz ekibiyle RAMS Park'ta oynadığı karşılaşmaya Avrupa'dan gözlemci akını vardı. Sarı-kırmızılıların gözde isimlerini izlemeye gelen gözlemcilerin dikkatini Okan Buruk çekti.

Okan Buruk, Avrupa kulüpleriyle anılıyor. (AA)Okan Buruk, Avrupa kulüpleriyle anılıyor. (AA)

BÜYÜK SÜRPRİZ

Çift forvet ve 10 numaralı formasyonlarla fark yaratan Buruk'u gözlemciler listesine aldı. Geçen sezon Napoli'nin, eski futbolcusu Mertens'ten Okan Buruk için görüş aldığı belirtildi.

İtalyanca ve İngilizce bilen Okan Buruk'a Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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