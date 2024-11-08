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Galatasaray'da Icardi şoku! Sağ diz ön çapraz bağı koptu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaştığı maçın 85. dakikasında Mauro Icardi sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Maçın ardından MR'ı çekilen yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi. Galatasaray, yıldız futbolcunun ameliyat olacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 11:55 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 12:21
Galatasaray’da Icardi şoku! Sağ diz ön çapraz bağı koptu

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaştığı maçın 85. dakikasında Mauro Icardi sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Maçın ardından MR'ı çekilen yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi.

Galatasaray, yıldız futbolcunun ameliyat olacağını duyurdu.

Mauro Icardi bu pozisyonda çime takılarak sakatlandı. (AA)Mauro Icardi bu pozisyonda çime takılarak sakatlandı. (AA)
Yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.

Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."

Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Mauro Icardi sakatlandığı pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı. (AA)Mauro Icardi sakatlandığı pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı. (AA)
SEZONU KAPATTI MI?

Ameliyat öncesi rehabilitasyon sürecine başlanan yıldız futbolcu daha sonra bıçak altına yatacak.

Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı belirtiliyor.

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