Galatasaray’da Icardi şoku! Sağ diz ön çapraz bağı koptu

Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi 'nde Tottenham ile karşılaştığı maçın 85. dakikasında Mauro Icardi sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Maçın ardından MR'ı çekilen yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi.

Mauro Icardi bu pozisyonda çime takılarak sakatlandı. (AA)

Yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.

Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."