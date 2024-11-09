UEFA’dan Başakşehir’e özür!

UEFA, Kopenhag maçındaki koreografi nedeniyle Başakşehir Kulübü'ne özür mektubu gönderdi ve konunun takipçisi olacağını belirtti.



Konuyla ilgili açıklama yapan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "UEFA'nın pankartı kabul etmesine itiraz ettik. 3 saat sonra UEFA'dan özür mesajı geldi. Kopenhag da sanıyorum bir özür yayınlamak durumunda kalacak. Kabul edilemez olduğunu en azından UEFA'ya kabul ettirmiş olduk." dedi.



Başakşehir'in itirazlarını UEFA kabul etmedi diyen Gümüşdağ, "UEFA'nın üst düzey yöneticileriyle yaptığımız görüşmede bu durumun çifte standart olduğunu anlattık ve bunun üzerine UEFA'dan özür geldi ve konu ile ilgili soruşturma başlatacaklarını söylediler ve ardından kabul edilemez kareografi nedeniyle tarafımıza özür metni geldi.Kopenhag'da sanırım bu nedenle özür yayınlamak zorunda kalacak" şeklinde konuştu.

Başakşehir Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. (EPA)

NE YAŞANDI?



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında Başakşehir deplasmanda Kopenhag ile karşılaştı. 2-2 biten mücadeleye damga vuran ise Kopenhag tribünlerinin açtığı küfürlü pankart oldu. Başakşehir, açılan pankartı UEFA'ya şikayet etti.