BEŞİKTAŞ - MALMÖ tabii.com CANLI İZLE 📲 UEFA Avrupa Ligi TRT 1 mobil canlı yayın ekranı ile Beşiktaş Malmö maçı canlı yayını

Süper Lig'de Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından zirveden 8 puan uzaklaşan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için Malmö karşısında mücadeleden galibiyet ile ayrılmak zorunda. Lyon deplasmanında alınan sürpriz galibiyet ile yeniden Avrupa Ligine tutunan Beşiktaş, Malmö maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

MALMÖ İLE 7. RANDEVU

İsveç temsilcisi Malmö ile daha önce 6 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların sadece 1'inden galibiyet ile ayrılan taraf olurken Malmö 4 kez kazandı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne Ajax deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyet ile başladı. 2. hafta maçında sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ettiği maçta sahasında rakibine 3-1 boyun eğen Siyah Beyazlı takım son maçta Lyon deplasmanında aldığı sürpriz galibiyet ile umutlarını yeniden yeşertti. 3 Puanı bulunan temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 27'inci sırada bulunuyor.