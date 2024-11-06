BEŞİKTAŞ - MALMÖ tabii.com CANLI İZLE 📲 UEFA Avrupa Ligi TRT 1 mobil canlı yayın ekranı ile Beşiktaş Malmö maçı canlı yayını

Beşiktaş-Malmö maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsveç'in güçlü ekiplerinden Malmö'yü evinde ağırlayacak. Siyah Beyazlılar'da Gabriel Paulista'nın sakatlığını atlatarak ilk 11'de yer alması beklenirken, Immobile ve Necip'in sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giymeyeceği öğrenildi. Rashica'nın ise riske edilmemesi planlanıyor. Beşiktaş-Malmö karşılaşması, canlı yayın bilgileri ve maç saati futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Fotoğraflar: AA
BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Malmö UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Alman hakemSven Jablonski yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih Kılıçsoy
Malmö: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Abdi Ali, Pena, Johnsen, Bolin, Thelin, Botheim