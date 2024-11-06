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BEŞİKTAŞ - MALMÖ tabii.com CANLI İZLE 📲 UEFA Avrupa Ligi TRT 1 mobil canlı yayın ekranı ile Beşiktaş Malmö maçı canlı yayını

Beşiktaş ile Malmö arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçı futbolseverlerin yakın takibinde. Siyah Beyazlılar, evinde İsveç temsilcisini ağırlayarak kritik bir karşılaşmaya çıkacak. İki takım daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Malmö 4 galibiyet alırken, Beşiktaş ise yalnızca 1 kez galibiyet elde etti; 1 maç ise berabere sonuçlandı. Peki, Beşiktaş-Malmö UEFA Avrupa Ligi mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:09 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:12
BEŞİKTAŞ - MALMÖ tabii.com CANLI İZLE 📲 UEFA Avrupa Ligi TRT 1 mobil canlı yayın ekranı ile Beşiktaş Malmö maçı canlı yayını

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Beşiktaş-Malmö maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsveç'in güçlü ekiplerinden Malmö'yü evinde ağırlayacak. Siyah Beyazlılar'da Gabriel Paulista'nın sakatlığını atlatarak ilk 11'de yer alması beklenirken, Immobile ve Necip'in sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giymeyeceği öğrenildi. Rashica'nın ise riske edilmemesi planlanıyor. Beşiktaş-Malmö karşılaşması, canlı yayın bilgileri ve maç saati futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Malmö UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Alman hakemSven Jablonski yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih Kılıçsoy

Malmö: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Abdi Ali, Pena, Johnsen, Bolin, Thelin, Botheim

BEŞİKTAŞ KAZANMAK ZORUNDA

Süper Lig'de Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından zirveden 8 puan uzaklaşan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için Malmö karşısında mücadeleden galibiyet ile ayrılmak zorunda. Lyon deplasmanında alınan sürpriz galibiyet ile yeniden Avrupa Ligine tutunan Beşiktaş, Malmö maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

TABİİ SPOR CANLI İZLE

https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adresinden adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

MALMÖ İLE 7. RANDEVU

İsveç temsilcisi Malmö ile daha önce 6 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların sadece 1'inden galibiyet ile ayrılan taraf olurken Malmö 4 kez kazandı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne Ajax deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyet ile başladı. 2. hafta maçında sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ettiği maçta sahasında rakibine 3-1 boyun eğen Siyah Beyazlı takım son maçta Lyon deplasmanında aldığı sürpriz galibiyet ile umutlarını yeniden yeşertti. 3 Puanı bulunan temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 27'inci sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

6 Kasım | Beşiktaş-Malmö

28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş

22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao

30 Ocak | Twente-Beşiktaş

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