Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti! Lider Galatasaray ile puan farkı 3’e düştü

Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 2 - Antalyaspor: 0 (DHA)



56. dakikada Dimata'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Muadilmadji'nin şutu üstten az farkla auta çıktı.



60. dakikada Gaich'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdoğan'ın şutunu Oka, iki hamlede güçlükle kontrol etti.



73. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Muja'nın şutu yandan auta çıktı.



83. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutunu Piric çeldi. Dönen topta meşin yuvarlağa vuran Ntcham'ın şutunu da Veysel çizgiden çıkarttı.



86. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Muja'nın şutu direğin solundan az fakla auta çıktı.