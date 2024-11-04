Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti! Lider Galatasaray ile puan farkı 3’e düştü

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Samsunspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 25'e çıkartarak lider Galatasaray'la puan farkını 3'e düşürdü.
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Samsunspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 25'e çıkartarak lider Galatasaray'la puan farkını 3'e düşürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Zeki'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşa iyi hareketlenen Van Drongelen'in yarım volesi, kaleci Piric'de kaldı.
17. dakikada Emre'nin sol ayağının dışıyla sağdan kestiği topa iyi yükselen Marius'un kafasını kaleci Piric son anda kornere çeldi.
31. dakikada Zeki'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Bennasser'in volesinda top üsten auta çıktı.
34. dakikada Antalyaspor'lu Erdal'ın cepheden şutu direğin solundan az farkla auta gitti.
45. dakikada ceza sahasındaki karambolde Marius'un pasında Holse'nin şutu filelerle buluştu. 1-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Schindler'in hatasında topu kapan Gaich'in şutunu kaleci Okan, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
49. dakikada Marius'un sağdan kestiği topa, kale çizgisi önünde göğsüyle dokunan Dimata meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
56. dakikada Dimata'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Muadilmadji'nin şutu üstten az farkla auta çıktı.
60. dakikada Gaich'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdoğan'ın şutunu Oka, iki hamlede güçlükle kontrol etti.
73. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Muja'nın şutu yandan auta çıktı.
83. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutunu Piric çeldi. Dönen topta meşin yuvarlağa vuran Ntcham'ın şutunu da Veysel çizgiden çıkarttı.
86. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Muja'nın şutu direğin solundan az fakla auta çıktı.
7 MAÇLIK SERİ
Trednyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 7 maça çıkan Samsunspor, bu süre zarfında 6 galibiyet 1 beraberlik alarak ligin ikinci sırasındaki yerini korudu.
Bu sonucun ardından Samsunspor 25 puana yükselirken, Antalyaspor 11 puanda kaldı.
DEPLASMANDA KAYBETMİYORLAR
Öte yandan Samsunspor, bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kazandı. Teknik Direktör Thomas Reis, şimdiden tarihin en iyi başlangıcıyla Samsunspor tarihine geçti.