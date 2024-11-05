UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Gyökeres City’ye kabusu yaşattı! Sporting Lizbon 4-1 Manchester City

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında konuk olduğu Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren goller, 38, 49 ve 80. dakikalarda Gyökeres'ten (3) ve 46. dakikada Araujo'dan geldi. City'nin tek golünü ise 4. dakikada Foden kaydetti. Erling Haaland, 69. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Sporting Lizbon, namağlup olarak puanını 10'a çıkararak 2. sıraya yükseldi. İlk yenilgisini alan Manchester City ise 7 puanla 6. sıraya geriledi.

GYÖKERES ŞOVA DEVAM EDİYOR

Karşılaşmaya hat-trick yaparak damga vuran Viktör Gyökeres, bu sezon çıktığı 17 maçta 23 gol ve 4 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maç sonuçları şu şekilde:

PSV (Hollanda) 4-0 Girona (İspanya)

Slovan Bratislava (Slovakya) 1-4 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Real Madrid (İspanya) 1-3 Milan (İtalya)

Liverpool (İngiltere) 4-0 Bayer Leverkusen (Almanya)

Borussia Dortmund (Almanya) 1-0 Sturm Graz (Avusturya)

Sporting Lizbon (Portekiz) 4-1 Manchester City (İngiltere)

Lille (Fransa) 1-1 Juventus (İtalya)

Celtic (İskoçya) 3-1 Leipzig (Almanya)

Bologna (İtalya) 0-1 Monaco (Fransa)