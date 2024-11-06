SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray Tottenham'ı ağırlayacak! Muslera'nın cezası bitti! 2 isim forma giymeyecek

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın hakemi kim? İşte maça dair tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:54 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:55
Galatasaray Tottenham’ı ağırlayacak! Muslera’nın cezası bitti! 2 isim forma giymeyecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray-Tottenham maçı için geri sayım başladı.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi.


Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puanı takımlar arasında averajla ikinci sırada yer aldı.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)


BELÇİKALI HAKEM VİSSER DÜDÜK ÇALACAK
Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.

Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Simon Bourdeaud'hui'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstlenecek.


SON 11 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yarınki mücadelede forma giyebilecek.
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek.

Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.


ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKACAK
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, eski takımına karşı maça çıkacak.
Ülkesinde başladığı futbol kariyerinde 2016'da Hollanda'nın Ajax takımına transfer olarak büyük bir sıçrama yapan Sanchez, bir yıl sonrasında Tottenham'a geçti.

Kuzey Londra temsilcisinde 6 sezon top koşturan 28 yaşındaki stoper, 207 maça forma giydi. Sanchez, 2023'te 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Galatasaray'a 2 sezonda önemli katkı vererek takımın değişmezleri arasına girdi.


Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 3 futbolcu, daha önce Tottenham'a karşı süre aldıkları maçlarda gol sevinci yaşadı.

Premier Lig'de Arsenal forması giyen Lucas Torreira, Kuzey Londra ekibine karşı 3 lig, 1 kupa maçında süre buldu. Uruguaylı orta saha oyuncusu, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)



Chelsea ve Ajax'ta top koşturduğu dönemde Tottenham'a karşı 7 kez forma giyen Hakim Ziyech de 2 kez gol sevinci yaşadı.
Mauro Icardi ise Inter'de oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile 2 kez karşılaştı. Golcü futbolcu, Tottenham ağlarını 1 kez sarstı.

Chelsea'da oynayan Michy Batshuayi ise Tottenham'a karşı 5 maça çıksa da gol sevinci yaşayamadı.


JAKOBS VE SALLAİ FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai, İngiliz temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesi ve ligdeki Beşiktaş derbisinden görev yapamadı.

UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai ile listeye yazdırılmayan genç futbolcular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de yarınki karşılaşmada oynayamayacak.


OKAN BURUK, REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında "Kupa 2"de 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)



Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.


AVRUPA GOLCÜSÜ YUNUS
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta da gol attı.
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmasından sonra sarı-kırmızılı ekibin sol kanattaki etkili futboluyla dikkati çeken Yunus, bu sezonki 14 resmi maçta görev yaptı.

Süper Lig'de 2 golü bulunan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK, RFS ve Elfsborg mücadelelerinde birer kez ağları havalandırdı. Yunus, resmi maçlarda toplamda 5 kez gol sevinci yaşadı.

SÜPER LİG VE AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜSÜ
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü takımı konumunda.
Süper Lig'de 10 müsabakada 29 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de ise 9 gol buldu. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de lider Lazio ile zirveyi paylaşıyor.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)


"Cimbom"da Süper Lig maçlarında dörder gol atan Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz dikkati çekiyor. Bu oyuncuları üç golle Dries Mertens, ikişer golle ise Michy Batshuayi, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı izliyor.
Avrupa Ligi'nde ise Yunus Akgün 3, Icardi 2, Mertens ile Barış Alper birer kez gol sevinci yaşadı. İki golü ise rakip futbolcular kendi kalesine gönderdi.
Michy Batshuayi, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde iki kez ağları sarstı.


TOTTENHAM, PREMİER LİG'DE 7. SIRADA
UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 müsabakayı da kazanan Kuzey Londra takımı, Premier Lig'de dalgalı bir performans sergiliyor. Tottenham, ligdeki 10 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlı ekip, topladığı 16 puanla haftayı 7. sırada bitirdi.

Söz konusu maçlarda 22 gol atan Tottenham, kalesindeki 11 gole engel olamadı. Lacivert-beyazlı ekipte Dominic Solanke ile Brennan Johnson dörder kez ağları sarsarak takımlarının ligdeki en golcü futbolcular oldu. Bu oyuncuları üçer golle Heung-min Son ile James Maddison, ikişer golle Yves Bissouma ve Dejan Kulusevski, birer golle de Cristian Romero ile Pedro Porro izledi.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)



UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 gol atan İngiliz takımı, rakiplerinin sadece 1 golünü önleyemedi. Avrupa maçlarında Tottenham'da Johnson ile Pape Sarr ikişer, Solanke ile Richarlison birer gol buldu.

İNGİLİZ EKİBİNDE 5 EKSİK
Lacivert-beyazlı takımda stoper ikilisi Cristian Romero ve Micky van de Ven ile sağ bek Djed Spence, kanat oyuncusu Wilson Odobert ve santrfor Richarlison'un sakatlıkları bulunuyor.

Bu oyunculardan Spence haricindeki dördünün Galatasaray maçında forma giymeleri beklenmiyor. Jamaika asıllı İngiliz sağ bekin ise son maçın kadrosuna alınmamasına rağmen Galatasaray'a karşı mücadele etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Richarlison'un yokluğunda teknik direktör Ange Postecoglou'nun yarınki müsabakada risk alarak uyluk sakatlığından yeni çıkan ve fiziksel olarak hazır olmayan yıldız futbolcu Heung-min Son'a uzun süre görev vereceği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı: Trump haritayı kırmızıya boyuyor! Kritik eyaletlerde Cumhuriyetçiler önde
ABD’de başkanlık seçiminde Trump zafer konuşmasına hazırlanıyor
Piyasalarda ABD etkisi... Donald Trump ve Kamala Harris yarışı sonrası son durum: Altın, dolar euro...
Enes Güran cezaevinden Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu! Baba Arif Güran’dan o görüntülere yorum: Oğluma moral verdim
Trump kutlamada Harris cephesinde ölüm sessizliği! Elon Musk ile zafer pozu
Sınav sistemi değişecek mi? MEB’den açıklama geldi! 2025 LGS sınavı ne zaman? 2025 YKS ne zaman?
Kamala Harris fena yakalandı! ABD seçimine damga vuran telefon konuşması
Ankaralı Turgut’tan acı haber! Turgut Karataş vefat etti!
Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden aldı! | Tel Aviv karıştı! İsrailliler sokağa inip Netanyahu’ya ateş püskürdü
Kayıt dışı kiraya son! Yeni dönem başladı! Sözleşmeler e-Devlet’ten yapılacak
O artık çocukların süper kahramanı! Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin’e gelen mesajlar duygulandırdı
EMEKLİYE %16.42 ZAM | TÜİK’in enflasyon açıklaması sonrası bomba anket! SSK ve Bağ-Kurluların Ocak zammına yeni hesaplama
İşte DEM Parti’nin gerçek yüzü! Özgür Özel’in TUSAŞ’a terör saldırısı sözünü duyan Devrim Demir’in ayarı kaçtı!
14 kez elebaşı ile 695 kez PKK’lılarla görüşen CHP/DEM’li Ahmet Özer’den pişkin savunma: Terörle ilgim olmadı
Katil İsrail’i destekleyen firmalara boykot darbesi! Türkiye’den sağlam tokat yediler
SON DAKİKA