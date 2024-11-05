Peru’da maç sırasında sahaya yıldırım düştü! 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı | İşte o anlar...

Peru 'da iki amatör takım arasında oynanan maç sırasında sahaya yıldırım düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.





Coto Coto Stadyumu'na düşen yıldırım nedeniyle 39 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Hugo de la Cruz Meza hayatını kaybederken, 7 oyuncu da yaralandı. Yaralılardan 40 yaşındaki kaleci Juan Chocca Llacta'nın doğrudan yıldırımdan etkilendiği ve vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu bildirildi.



Yerel yetkililer, Jose Hugo de la Cruz Meza'nın maç sırasında taktığı metal bilezik nedeniyle ölmüş olabileceğini değerlendiriyor.