SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da 2 kadro dışı belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 11. haftayı bay geçen Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaşacak. Ardından ligin 12. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk'tan bu karşılaşma öncesi flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:54 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:54
Galatasaray’da 2 kadro dışı belli oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da Hakim Ziyech yine tribüne çıkacak ancak bu sefer kadro dışı olduğunu için.

31 yaşındaki ismin taraftarların arasında izlediği maç ve transfer tanıtımı uzun süre konuşulmuştu.

Hakim Ziyech. (AA)Hakim Ziyech. (AA)
OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR

Çift santrforlu sistemde Okan Buruk, 4-4-2 ve 3-5-2 formasyonlarında Hakim Ziyech'i düşünmüyor. Ocak'ta ayrılacak Faslı yıldız için Cimbom'un ABD'den gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücreti olan tecrübeli futbolcu, bu sezon oynadığı 5 maçta skora katkı veremedi.

Yusuf Demir. (AA)Yusuf Demir. (AA)
YUSUF DEMİR DE TRİBÜNDE OLACAK

Okan Buruk, Jakobs'un takıma katılması ile beraber Yusuf Demir'i de Ziyech ile birlikte kadro dışı bırakacak.

Çünkü bu futbolcular yabancı kontenjanına takılacak.

Championship ekibi ocak ayı için Elias Jelerti gözüne kestirdi!Championship ekibi ocak ayı için Elias Jelerti gözüne kestirdi!
Championship ekibi ocak ayı için Elias Jelert'i gözüne kestirdi!

SON DAKİKA