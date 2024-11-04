Galatasaray’da 2 kadro dışı belli oldu!

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Galatasaray'da Hakim Ziyech yine tribüne çıkacak ancak bu sefer kadro dışı olduğunu için. 31 yaşındaki ismin taraftarların arasında izlediği maç ve transfer tanıtımı uzun süre konuşulmuştu.