Galatasaray’da 2 kadro dışı belli oldu!

Galatasaray'da Hakim Ziyech yine tribüne çıkacak ancak bu sefer kadro dışı olduğunu için.
31 yaşındaki ismin taraftarların arasında izlediği maç ve transfer tanıtımı uzun süre konuşulmuştu.
Galatasaray'da Hakim Ziyech yine tribüne çıkacak ancak bu sefer kadro dışı olduğunu için.
31 yaşındaki ismin taraftarların arasında izlediği maç ve transfer tanıtımı uzun süre konuşulmuştu.
OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR
Çift santrforlu sistemde Okan Buruk, 4-4-2 ve 3-5-2 formasyonlarında Hakim Ziyech'i düşünmüyor. Ocak'ta ayrılacak Faslı yıldız için Cimbom'un ABD'den gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücreti olan tecrübeli futbolcu, bu sezon oynadığı 5 maçta skora katkı veremedi.
YUSUF DEMİR DE TRİBÜNDE OLACAK
Okan Buruk, Jakobs'un takıma katılması ile beraber Yusuf Demir'i de Ziyech ile birlikte kadro dışı bırakacak.
Çünkü bu futbolcular yabancı kontenjanına takılacak.